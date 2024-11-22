«Рубин» — «Акрон»: Даку оформил дубль за 10 минут

«Рубин» удвоил преимущество в матче с «Акроном» в 16-м туре РПЛ — 2:0.

Дубль за десять минут оформил Мирлинд Даку.

Албанский форвард забил 8-й гол в этом сезоне чемпионата России. Нападающий догнал Джона Кордобу («Краснодар») и Манфреда Угальде («Спартак») в гонке бомбардиров. Лидирует Алексей Батраков («Локомотив») — 10 голов.