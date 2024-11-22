Сегодня, 18:00
«Рубин» и «Акрон» сыграют в 16-м туре РПЛ в пятницу, 22 ноября, на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру в Казани показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 18.50 мск.
Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Акрон» изучайте в нашем матч-центре.
После 15 туров «Рубин» с 19 очками расположился на седьмом месте в таблице премьер-лиги, «Акрон» с 16 очками идет девятым.
Соперники сыграли между собой 5 раз во всех турнирах. Четыре матча закончились в пользу казанцев и еще один — вничью: у рубиновцев — две победы в Кубке России (1:0, 4:0), победа в РПЛ (2:1), победа и ничья в первой лиге (3:2, 0:0).
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)