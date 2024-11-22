«Рубин» — «Акрон»: Дзюба и Даку выйдут в стартовом составе

«Рубин» и «Акрон» объявили стартовые составы команд перед матчем 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 19.00 мск.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Корец, Нигматуллин, Ашурматов, Иванов, Зотов, Рахмоналиев, Апшацев, Васильев, Ходжа, Тахери, Фамейе, Мукба.

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.

Запасные: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Москвичев, Эсанов, Болдырев, Палиенко, Дмитриев, Беншимол, Тимошенко, Чибота.