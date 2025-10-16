Видео
16 октября, 17:00

«Рубин» — «Балтика»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и «Балтика» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» и «Балтика» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Балтика» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Балтика

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» набрал 18 очков в 11 турах и находится на седьмом месте в РПЛ. «Балтика» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 20 очками, столько же набрал «Зенит». Лидирует ЦСКА с 24 очками, тройку дополняют «Локомотив» и «Краснодар» (по 23 очка).

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
