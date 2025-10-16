«Рубин» и «Балтика» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Балтика» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» набрал 18 очков в 11 турах и находится на седьмом месте в РПЛ. «Балтика» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 20 очками, столько же набрал «Зенит». Лидирует ЦСКА с 24 очками, тройку дополняют «Локомотив» и «Краснодар» (по 23 очка).