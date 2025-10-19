«Балтика» в гостях разгромила «Рубин», Даку не реализовал пенальти

«Балтика» на выезде переиграла «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.
По голу у калининградцев забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19-я) и Мингиян Бевеев (80-я).
Казанцы могли отыграть один мяч в начале второго тайма, но Максим Бориско отразил удар с пенальти в исполнении Мирлинда Даку.
«Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.
missmarpl
Чушь - это судить об игре, не смотрев ее, только по результату на сайте:rofl: И ещё вылазить с подобными ничем не обоснованными комментариями:rofl::rofl:
21.10.2025
missmarpl
Ага. Увидели уже:rofl::rofl::rofl:
21.10.2025
missmarpl
Ну, тем, кто не смотрел игру или забыл подробности по старости - можешь и так сказать. Что тебе ещё остается?:rofl::rofl::rofl: Оно ведь только сильные духом способны признсть, что обоср.лиссь, а всякая вшивота, чуть только плднявшись с колен и отряхнула пыль, сразу вопит, "как мы им дали!"
21.10.2025
missmarpl
Всю жизнь??? Ты серьёзно??? И сколько той "всей жизни" у всяких таких балтик???:rofl::rofl::rofl:
21.10.2025
Честно честно-Балтика луч света в РПЛ
20.10.2025
Vladimir Svolode
посмотри еще игры, а то так и будешь думать всю жизнь, что ростов лучше балтики у всех бывают неудачные игры
20.10.2025
vladmad_75
Талалаев конечно продолжает удвлять, чего уж. А так конечно если не получится в этом сезоне у Галактионова взять медали, то готовая тренерская замена. Хотя мне не очень нравится стиль у Балтики. Но там с таким составом особо и не пошикуешь конечно. Но характер у Балтики есть. А это тоже немаловажно.
20.10.2025
Bibliotekar
Молодцы, балтийцы. Талалаев разобрал соперника. А тренер Семак куда ведёт Зенит?
20.10.2025
Aleksey Rogoff
Как бы убрать из специалистов армянского коня - Григоряна. Сам ничего не создал, но обосрать Талалаева горазд - редкая СКОТИНА.
20.10.2025
Andrey Ovsyannikov
Так ты баба или мужик? Имя и интонация бабские, а пишет, вроде мужик?!? Балтика сила!
19.10.2025
КИРИЛСОН
Как уж только СЭ не критиковал Талалаева на протяжении многих лет... Но... если проследить динамику большинства клубов при его руководстве, то она всегда положительная! Но легче всем СМИ было называть его антикризисным тренером на сезон... одним словом, шуты гороховые
19.10.2025
Barshbe Dza
это про ту самую игру, когда Ростов еле-еле свое очко сохранил неприкосновенным?))))
19.10.2025
Barshbe Dza
Балтика. пока только ЦСКА проиграла, какое еще Ростов прибил, что за чушь?
19.10.2025
missmarpl
До следующей игры с Ростовом:rofl::rofl::rofl::rofl:
19.10.2025
missmarpl
Играющая Бплтика??? Мы точно говорим об одной команде, которую Ростов прибил в Калининграде, и которая коме ММА в той игре ни на что не была способна?
19.10.2025
missmarpl
С играющими - играть, с грубиянами - губить. Таких (как Балтика и ей подобные) только рылом в газон. Что Альба с Ростовом с успехом и сделали. Вопрос только - почему тот же Рахимов не смог?
19.10.2025
missmarpl
В этом сезоне смотрел только одну игру Балтики - и мне хватило, Ростов просто втоптал Балтику в газон, кроме крайней грубости со строны Балтики не увидел абсолютно ничего!. И это в Калининграде! Ну вот как этой мёртвой Балтике можно поолигрывать???
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
команда болтается в середине таблицы чемпа ( как говно в проруби)... цель ясная.- ни лезть вперед , но и не остаться сзади... стремно болеть за такую команду- дальше без меня
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
мамакнули ... так точнее
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
в вашем мясном говне не один тренер долго не удержится... сколько их было?
19.10.2025
spar001
был, но не у тех))
19.10.2025
AlexCS4
Не соглашусь. Балтика откровенно грубо начинает прессовать с момента, когда на ничейку не выгорает. Не осуждаю, но мне такой антифутбол не нравится.
19.10.2025
AlexCS4
Надо было искать игроков и не жадничать. По Даку подходили Зенит и ЦСКА, но от татарских миллионных хотелок просто порутили пальцем у виска и вернулись домой. Хотя оба клуба предлагали вменяемые деньги . Теперь у Казани есть хороший албанский нап, от удачи которого зависит всё. В добрый путь. Теперь их дома Балтика дерет.
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
ну так то да... дорогого. ведь Рубин это участник лиги чемпионов! :rofl: когда то
19.10.2025
AlexCS4
Надо было искать. По Даку подходили Зенит и ЦСКА, но от татарских хотелок просто порутили пальцем у виска и вернулись домой. Хотя оба клуба предлагали вменяемые деньги . Теперь у Казани есть хороший албанский нап, от удачи которого зависит всё. В добрый путь.
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
он очень даже много раз "подтверждал свой тренерский талант" вылетая в минус со многими командами
19.10.2025
Паснаход
велик могучим русский языка (с)
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
и что он сделал или доказал? находится в верхней части таблицы? ну так то чемп.еще даже не закончился
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
Всегда говорил и повторю снова. Рахимов трусливый тренер- середняк. Без всяких амбиций... обычное среднее ..овно. не вылетит, но и ничего не выиграет. Дно. такой тренер нужен Татарстану? Бабло пилить?
19.10.2025
AlexCS4
Зенит постарается оторваться от такой команды! Семак-Талалаев. Интересная битва!
19.10.2025
Никифор
Значит братья по "несчастью"!))
19.10.2025
ФОКСИ
Даку может переходить на игру в настольный футбол в баре после нескольких штофиков вискарика.....скоро он будет совсем бесполезен....
19.10.2025
AlexCS4
Зато очень многие верили из-за топ-спонсора.
19.10.2025
Lars Berger
Не ошибаешься)
19.10.2025
AlexCS4
Ты, эта, давай на ыкспердов не наезжай! Пожалей убогих. Вот выгонят их с МатчТВ, а они ничего кроме как экспердить и не умеют. По миру пойдут.
19.10.2025
Кариока_двойка.
Российский Лестер. Вот кого надо в Спартак. А не пучок Гарсий, и всякую иноземную срань.
19.10.2025
Liechtenstein Air Force
Интересно только тогда, когда против Балтики пытаются в футбол играть. А когда обе команды выходят биццо-бороццо, уже не так интересно. Балтика-Ростов - это был ужас. Прям ужас-ужас-ужас.
19.10.2025
Jean4
Его еще не успели смять. :grin:
19.10.2025
Никифор
Рахимову , видимо, опять игроков не хватает. А если Даку получит травму, то на кого пойдут навесы? То есть тактика одна, знай навешивай на албанца. За это время можно уже было поставить игру, как это сделал Талалаев. Возвращайся лучше в студию экспертом. Надоел уже своим говнофутболом. Играть с таким составом дома так трусливо, просто слов нет.
19.10.2025
Никифор
Если не ошибаюсь, они вас тоже смяли!
19.10.2025
Haiaxi
А Балтика не отпускает Зенит, молодцы!
19.10.2025
Archon
Только Кокоша за всех выёживается,как сиделец)))
19.10.2025
хурма(сельдерей)
динамо -ахмат...на сейчас 1-1 первый тайм Мелкадзе наконец забил
19.10.2025
Archon
Ну,само-собой.с Бердыевым..И не я его из "Рубина" выгонял.Оборзели,негодяи..Теперь получают своё. Даже от "Балтики".
19.10.2025
Иван Л.
как же Ярцев и Гаврилов там совсем молодые были, да хватало там опытных. Бесков и стариков брал и они звездить начинали. это ж Бесков был! ну вытащил например Сочнова из Пресни, я через год кандидат в сборную
19.10.2025
AlexCS4
Сказка это мясная про молодежь. :) Посмотри состав.
19.10.2025
PvsZ
А ведь ещё два года назад над Талалаевым посмеивались, когда он стал первым в истории тренером, с которым из высшего дивизиона вылетали аж три команды (Волга, Крылья и Химки), и к тому же вылетели сразу две команды, тренировал в течение одного сезона (Химки и Торпедо), что тоже является уникальным достижением. А вот поди ж ты. Спустя год он вернул Химки в РПЛ, спустя два года вывел туда же Балтику, и теперь очень уверенно смотрится с ней и в вышке. Очень интересно наблюдать! Дальнейших успехов!
19.10.2025
Karimvraf
Талалаев-Спартак!!!
19.10.2025
AlexCS4
Александр придумает статистическое оправдание. Он профессионал.
19.10.2025
Archon
Не-не-не..БАТЭ - "Ювентус", 2-2. 2008\2009 https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_197/game_1219958197 Проверяйте.
19.10.2025
Бен Ричардс
Их владелец снова поднимет тарифы на газ для пенсионеров в следующем году, прикупят они бразилов еше на сотню лямов на два состава и на третью годовщину столетия "Балтике" придется трудно.
19.10.2025
AlexCS4
Мне не нравится команда казанская, но при этом я им Мостового никогда не посоветую! Пусть играют парни с нормальным тренером, интереснее лига будет.
19.10.2025
Иван Л.
Куку, рубин с Бердыевым и без, ага с Разимовым, совсем топчик
19.10.2025
igor1972
Балтика была монструозна сегодня. Приятно смотреть на игру команды. Талалаеву респект, интересно как высоко заберётся в итоге
19.10.2025
Иван Л.
Гончаренко не Палыч, а Михалыч, и возили они Баварию)
19.10.2025
Archon
Это которые "болотные","сборная бразилии из подземных канализаций","звени-душка"?)) Что-то о них всё меньше и меньше информации,и всё меньше пафоса..4-е место..Зато стабильно 4-е))
19.10.2025
AlexCS4
Царь бабло на Спортс.ру зарабатывает! :) 24/7 на связи!
19.10.2025
AlexCS4
"не может же только один Даку тащить весь Рубин" Так второй сезон в Казани расчет только на него.
19.10.2025
AlexCS4
Именно, что расколдовал. А то там многие подумали, что великие. Вот теперь оустились с небес на землю и начали дальше молоть соперников.
19.10.2025
Бен Ричардс
Блестящая "Балтика" не дает оторваться в таблице бразгазу, отмечающему с лигочемпионским бюджетом вторую годовщину столетия заводского кружка любителей футбола. Браво, Андрей Викторович, болею за вас!
19.10.2025
AlexCS4
Результат есть. Но вот грубость команды - это ужас. И не думайте, что я кого-то троллю.
19.10.2025
bvp
Очередной матч из серии "биться-бороться". В таком футболе Балтика чувствует себя уверенно.
19.10.2025
AlexCS4
Бориско точно отожрет зимой Динамо.
19.10.2025
Archon
"Будь здоров" - "Обязательно буду!" (с) (Высоцкий)
19.10.2025
NGE
1) ПТУушник здесь ты! А, вероятнее, просто дебил. 2) Неудивительно, что ты не в курсе, какой сейчас год:) 3) Vale, plebeius!
19.10.2025
Archon
"Рубин" = чемпион России 2008 и 2009..Так понятно ПТУ-шникам?
19.10.2025
NGE
Ну только очень-очень условно)))
19.10.2025
NGE
Бредишь?
19.10.2025
andrrpetrov
После матча образовалась ТОП пятёрка чемпионата и Балтика вошла в неё. Это чем-то напоминает серебряный Сочи несколько лет назад. Тогда тоже многиие не верили из-за скромности его бюджета.
19.10.2025
NGE
Пропустил важный момент = когда Рубин стал "монстром"?! Обычная серая команда Рахимова, примерно, как все его предыдущие команды.
19.10.2025
Archon
Это несколько напоминает анекдот ,про БАТЭ..Вобщем,лига чемпионов,где-то в районе 2000го года,идет первый тайм..БАТЭ выигрывает у "Ювентуса"(!) 2-0 ..Капитан БАТЭ подбегает к бровке: "Палыч,а что дальше-то делать?" - "А хер его знает,со мной такого никогда не было.." ))))))
19.10.2025
NGE
Балтика сегодня поставила личный рекорд = всего 16 нарушений за матч. Напомню, в предыдущих турах было в среднем 20 за матч. Но Рубин был совсем плох...
19.10.2025
AZ
У Балтики какая-та нереальная для нашего футбола физподготовка. Напоминает ДК Лобановского (с поправкой на качество исполнителей, разумеется))))
19.10.2025
Пистон
Моё почтение, респект
19.10.2025
Archon
Баа-линн,это серьёзно..)) Талалаев,вообще,страх потерял..))) Всегда любил "андердогов",которые развешивают люлей заслуженным монстрам))
19.10.2025
Деп Б.Охта
Как это без пенальти? Был он. Но, не сработал.
19.10.2025
AZ
Балтика молодцы! Карабкаются и карабкаются вверх, несмотря ни на что!)))
19.10.2025
spar001
3-0 на выезде и без всяких пенальтей:grin:...
19.10.2025
Деп Б.Охта
Бердыев на пенсии. Старенький уже.
19.10.2025
nikvp
Все три гола пришли после глупых потерь рубиновых на своей половине. Опозорилась Казань. Рашида обмакнули.
19.10.2025
инок
Балтика показала хороший футбол, как и всегда. Простые, без звезд пацаны выходят на поле играют, забивают и радуются как дети, что все реально, что все возможно... С победой вас, команда Балтика!
19.10.2025
ValeraK
Бердыеву пора возвращаться!)
19.10.2025
Lars Berger
Ну, да...) Влада "Трёшку" Радимова наслушался и - вперёд!)
19.10.2025
nampoo
«Так, теперь по Талалаеву…,что по Талалаеву?-Забирать ГТ в Спартак-Кого,Андрюху? (Пауза) Талалаева ГТ в Спартак, что-ли.»
19.10.2025
Игорь Сергеев
Б А Л Т И К А!!!!! Спасибо вам земляки за то, что вы есть! По всем статьям переиграли Рубин. С очередной вас крупной Победой на выезде. Так Держать, парни!
19.10.2025
Деп Б.Охта
Помню как Бесков собрал в Спартак, вылетевший в первую лигу молодёжь, вышел в вышку и сразу взял золото. Может Талалаев условно второй Бесков?
19.10.2025
Иван
Рахимову давно надо понять, что как тренер он не состоялся. как и Шалимов. никакого прогресса. унылые автобусники. а вот Талалаев приятно удивляет. еще бы меньше на тв мелькал, цены бы не было
19.10.2025
shpasic
так это Талалаев в студии МатчТВ набрался опыта!
19.10.2025
Lars Berger
Вот скажу всем "экспертам" в студии. Хватит языками молоть попусту!.. Сделайте так, как сделал Талалаев... Идите и тренируйте! Идите и доказывайте свои слова! Идите и тренируйте! Докажите, что вы чего-то стоите, как это сделал Талалаев. Идите и тренируйте! Он с этой "Балтикой" первую лигу выиграл и сейчас восхищает игрой и результатами... И никого они не боятся!.. Не говорят, а делают!.. Идите и тренируйте! Доказывайте на полях, а не в студиях!
19.10.2025
TokTram_
Балтике - респект. Некоторые мечтатели писали,что ЦСКА расколдавал калининградцев. Хренушки. )
19.10.2025
Ботокс007
Балтика - лучшая защита в РПЛ: 12 игр - 6 мячей. Блестящий результат. Высшее их достижение в чемпионате - 7 место. Улучшат?
19.10.2025
Викинг
Балтийцы - молодцы, так держать!
19.10.2025
Деп Б.Охта
Царь (Мостовой) Рубину в голову точно не нужен! Он ни кому не нужен. Кроме студии МатчТВ и сайта С-Э.
19.10.2025
АнтиматериюПродамДорого
Хороший матч. Поучительный. Когда обученная команда (Балтика) побеждает более дорогую по трансферам, но без царя в голове (Рубин).
19.10.2025
хурма(сельдерей)
мне кажется Рахимов соскучился по студии матч!тв
19.10.2025
SPRAVEDLIVYI
Чудо Балтика...молодцы!!!
19.10.2025
Деп Б.Охта
Балтику, Талалаева, а так же многочисленных болельщиков Балтики - с очередной заслуженной красивой победой. Талалаев очередной раз подтветдил свой тренерский талант.
19.10.2025
Иван Л.
Нифига себе как Балтика посыпалась!!!!! С победой!
19.10.2025
SuperDennis
Балтика вперед! Балтика, давай в тройку лидеров!
19.10.2025
Ботокс007
Бубнов загрустил и напился.
19.10.2025
GeoMaS
Балтийцы творят историю. Талалаев в ударе!
19.10.2025
Vitamin007
Эксперты МатчТв зарубились))) Неплохо у них в этом сезоне выходит! Но Талалаев пока просто монстрит!
19.10.2025
SuperDennis
На фоне играющей Балтики автобусные рубиновцы сегодня были просто мертвыми. Пропустили в самом начале и не знали, что дальше делать, потому что плана на такую игру не было. Заработали левый пеналь, не смогли его забить. А дальше - разгром и раздрай для казанцев. Маматкулыч тренер неплохой, но явно сегодня по всем статьям проиграл Талалаеву.
19.10.2025
36
Не хочет Балтика из зоны УЕФА выпадать
19.10.2025
Saiga-спринтер
Кёниг шокировал столицу Татарии! Даже албанец с точки пробил не как мастер, а как неуверенный в себе любитель. Зато калмык положил в сетку на загляденье!
19.10.2025
За спорт!
Талалай Рахима сделал, жд?м дуэли кудрявого с усатым.
19.10.2025
diskmen
Балтика и Локомотив это чудо-юдо нашего чемпионата.Трениры обеих команд как в шахматах просчитывают игру соперников.А работоспособность просто поражает.
19.10.2025
Sergey Mikhaylov
Чистая победа
19.10.2025
футбол это спорт
Балтика снова удивляет, а главное вызывает уважение. И ведь меньше всех пропустила в чемпионате! Её все должны принимать всерьез.
19.10.2025
Гарик Ы
Балтика просто выше классом, уничтожила в целом всегда неплохой Рубин.
19.10.2025
Lars Berger
Врачи "Балтики" - молодцы.
19.10.2025
Олег Каноков
Талалаеву удалось дико мотивировать команду,плюс отличная физическая форма.Просто переехали очень крепкий Рубин.Калининград с победой.
19.10.2025
Lars Berger
Браво, "Балтика"! Просто смяли сегодня казанцев... Просто порвали. Молодчики! Снимаю шляпу перед Талалаевым за создание такой необычной Команды. Браво, "Балтика"!
19.10.2025
хурма(сельдерей)
Балтику с победой! не может же только один Даку тащить весь Рубин
19.10.2025
Циничный
Рубин был проклят ещё в июле...
19.10.2025
КирпичИнвест
Талалаев пишет балтийскую историю. Победить Рубин в гостях дорогого стоит, да еще крупно и всухую! Браво!
19.10.2025
инок
Здоровья Талалаеву, хорошую команду он создал..)
19.10.2025
Старичела
Походу Балтика не вылетит
19.10.2025
baruv
С каждым туром становится все интереснее: надолго ли хватит сил у Балтики? А ведь может и хватить. Не хочу петь дифирамбы Талалаеву, но пока у него получается: играющая команда, надежные защита, вратарь. Смотреть футбол интересно.
19.10.2025