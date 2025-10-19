«Балтика» в гостях разгромила «Рубин», Даку не реализовал пенальти

«Балтика» на выезде переиграла «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. По голу у калининградцев забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19-я) и Мингиян Бевеев (80-я). Казанцы могли отыграть один мяч в начале второго тайма, но Максим Бориско отразил удар с пенальти в исполнении Мирлинда Даку. «Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице. Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

missmarpl Чушь - это судить об игре, не смотрев ее, только по результату на сайте:rofl: И ещё вылазить с подобными ничем не обоснованными комментариями:rofl::rofl: 21.10.2025

missmarpl Ага. Увидели уже:rofl::rofl::rofl: 21.10.2025

missmarpl Ну, тем, кто не смотрел игру или забыл подробности по старости - можешь и так сказать. Что тебе ещё остается?:rofl::rofl::rofl: Оно ведь только сильные духом способны признсть, что обоср.лиссь, а всякая вшивота, чуть только плднявшись с колен и отряхнула пыль, сразу вопит, "как мы им дали!" 21.10.2025

missmarpl Всю жизнь??? Ты серьёзно??? И сколько той "всей жизни" у всяких таких балтик???:rofl::rofl::rofl: 21.10.2025

Честно честно-Балтика луч света в РПЛ 20.10.2025

Vladimir Svolode посмотри еще игры, а то так и будешь думать всю жизнь, что ростов лучше балтики у всех бывают неудачные игры 20.10.2025

vladmad_75 Талалаев конечно продолжает удвлять, чего уж. А так конечно если не получится в этом сезоне у Галактионова взять медали, то готовая тренерская замена. Хотя мне не очень нравится стиль у Балтики. Но там с таким составом особо и не пошикуешь конечно. Но характер у Балтики есть. А это тоже немаловажно. 20.10.2025

Bibliotekar Молодцы, балтийцы. Талалаев разобрал соперника. А тренер Семак куда ведёт Зенит? 20.10.2025

Aleksey Rogoff Как бы убрать из специалистов армянского коня - Григоряна. Сам ничего не создал, но обосрать Талалаева горазд - редкая СКОТИНА. 20.10.2025

Andrey Ovsyannikov Так ты баба или мужик? Имя и интонация бабские, а пишет, вроде мужик?!? Балтика сила! 19.10.2025

КИРИЛСОН Как уж только СЭ не критиковал Талалаева на протяжении многих лет... Но... если проследить динамику большинства клубов при его руководстве, то она всегда положительная! Но легче всем СМИ было называть его антикризисным тренером на сезон... одним словом, шуты гороховые 19.10.2025

Barshbe Dza это про ту самую игру, когда Ростов еле-еле свое очко сохранил неприкосновенным?)))) 19.10.2025

Barshbe Dza Балтика. пока только ЦСКА проиграла, какое еще Ростов прибил, что за чушь? 19.10.2025

missmarpl До следующей игры с Ростовом:rofl::rofl::rofl::rofl: 19.10.2025

missmarpl Играющая Бплтика??? Мы точно говорим об одной команде, которую Ростов прибил в Калининграде, и которая коме ММА в той игре ни на что не была способна? 19.10.2025

missmarpl С играющими - играть, с грубиянами - губить. Таких (как Балтика и ей подобные) только рылом в газон. Что Альба с Ростовом с успехом и сделали. Вопрос только - почему тот же Рахимов не смог? 19.10.2025

missmarpl В этом сезоне смотрел только одну игру Балтики - и мне хватило, Ростов просто втоптал Балтику в газон, кроме крайней грубости со строны Балтики не увидел абсолютно ничего!. И это в Калининграде! Ну вот как этой мёртвой Балтике можно поолигрывать??? 19.10.2025

Давлет Нурпиисов команда болтается в середине таблицы чемпа ( как говно в проруби)... цель ясная.- ни лезть вперед , но и не остаться сзади... стремно болеть за такую команду- дальше без меня 19.10.2025

Давлет Нурпиисов мамакнули ... так точнее 19.10.2025

Давлет Нурпиисов в вашем мясном говне не один тренер долго не удержится... сколько их было? 19.10.2025

spar001 был, но не у тех)) 19.10.2025

AlexCS4 Не соглашусь. Балтика откровенно грубо начинает прессовать с момента, когда на ничейку не выгорает. Не осуждаю, но мне такой антифутбол не нравится. 19.10.2025

AlexCS4 Надо было искать игроков и не жадничать. По Даку подходили Зенит и ЦСКА, но от татарских миллионных хотелок просто порутили пальцем у виска и вернулись домой. Хотя оба клуба предлагали вменяемые деньги . Теперь у Казани есть хороший албанский нап, от удачи которого зависит всё. В добрый путь. Теперь их дома Балтика дерет. 19.10.2025

Давлет Нурпиисов ну так то да... дорогого. ведь Рубин это участник лиги чемпионов! :rofl: когда то 19.10.2025

AlexCS4 Надо было искать. По Даку подходили Зенит и ЦСКА, но от татарских хотелок просто порутили пальцем у виска и вернулись домой. Хотя оба клуба предлагали вменяемые деньги . Теперь у Казани есть хороший албанский нап, от удачи которого зависит всё. В добрый путь. 19.10.2025

Давлет Нурпиисов он очень даже много раз "подтверждал свой тренерский талант" вылетая в минус со многими командами 19.10.2025

Паснаход велик могучим русский языка (с) 19.10.2025

Давлет Нурпиисов и что он сделал или доказал? находится в верхней части таблицы? ну так то чемп.еще даже не закончился 19.10.2025

Давлет Нурпиисов Всегда говорил и повторю снова. Рахимов трусливый тренер- середняк. Без всяких амбиций... обычное среднее ..овно. не вылетит, но и ничего не выиграет. Дно. такой тренер нужен Татарстану? Бабло пилить? 19.10.2025

AlexCS4 Зенит постарается оторваться от такой команды! Семак-Талалаев. Интересная битва! 19.10.2025

Никифор Значит братья по "несчастью"!)) 19.10.2025

ФОКСИ Даку может переходить на игру в настольный футбол в баре после нескольких штофиков вискарика.....скоро он будет совсем бесполезен.... 19.10.2025

AlexCS4 Зато очень многие верили из-за топ-спонсора. 19.10.2025

Lars Berger Не ошибаешься) 19.10.2025

AlexCS4 Ты, эта, давай на ыкспердов не наезжай! Пожалей убогих. Вот выгонят их с МатчТВ, а они ничего кроме как экспердить и не умеют. По миру пойдут. 19.10.2025

Кариока_двойка. Российский Лестер. Вот кого надо в Спартак. А не пучок Гарсий, и всякую иноземную срань. 19.10.2025

Liechtenstein Air Force Интересно только тогда, когда против Балтики пытаются в футбол играть. А когда обе команды выходят биццо-бороццо, уже не так интересно. Балтика-Ростов - это был ужас. Прям ужас-ужас-ужас. 19.10.2025

Jean4 Его еще не успели смять. :grin: 19.10.2025

Никифор Рахимову , видимо, опять игроков не хватает. А если Даку получит травму, то на кого пойдут навесы? То есть тактика одна, знай навешивай на албанца. За это время можно уже было поставить игру, как это сделал Талалаев. Возвращайся лучше в студию экспертом. Надоел уже своим говнофутболом. Играть с таким составом дома так трусливо, просто слов нет. 19.10.2025

Никифор Если не ошибаюсь, они вас тоже смяли! 19.10.2025

Haiaxi А Балтика не отпускает Зенит, молодцы! 19.10.2025

Archon Только Кокоша за всех выёживается,как сиделец))) 19.10.2025

хурма(сельдерей) динамо -ахмат...на сейчас 1-1 первый тайм Мелкадзе наконец забил 19.10.2025

Archon Ну,само-собой.с Бердыевым..И не я его из "Рубина" выгонял.Оборзели,негодяи..Теперь получают своё. Даже от "Балтики". 19.10.2025

Иван Л. как же Ярцев и Гаврилов там совсем молодые были, да хватало там опытных. Бесков и стариков брал и они звездить начинали. это ж Бесков был! ну вытащил например Сочнова из Пресни, я через год кандидат в сборную 19.10.2025

AlexCS4 Сказка это мясная про молодежь. :) Посмотри состав. 19.10.2025

PvsZ А ведь ещё два года назад над Талалаевым посмеивались, когда он стал первым в истории тренером, с которым из высшего дивизиона вылетали аж три команды (Волга, Крылья и Химки), и к тому же вылетели сразу две команды, тренировал в течение одного сезона (Химки и Торпедо), что тоже является уникальным достижением. А вот поди ж ты. Спустя год он вернул Химки в РПЛ, спустя два года вывел туда же Балтику, и теперь очень уверенно смотрится с ней и в вышке. Очень интересно наблюдать! Дальнейших успехов! 19.10.2025

Karimvraf Талалаев-Спартак!!! 19.10.2025

AlexCS4 Александр придумает статистическое оправдание. Он профессионал. 19.10.2025

Archon Не-не-не..БАТЭ - "Ювентус", 2-2. 2008\2009 https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_197/game_1219958197 Проверяйте. 19.10.2025

Бен Ричардс Их владелец снова поднимет тарифы на газ для пенсионеров в следующем году, прикупят они бразилов еше на сотню лямов на два состава и на третью годовщину столетия "Балтике" придется трудно. 19.10.2025

AlexCS4 Мне не нравится команда казанская, но при этом я им Мостового никогда не посоветую! Пусть играют парни с нормальным тренером, интереснее лига будет. 19.10.2025

Иван Л. Куку, рубин с Бердыевым и без, ага с Разимовым, совсем топчик 19.10.2025

igor1972 Балтика была монструозна сегодня. Приятно смотреть на игру команды. Талалаеву респект, интересно как высоко заберётся в итоге 19.10.2025

Иван Л. Гончаренко не Палыч, а Михалыч, и возили они Баварию) 19.10.2025

Archon Это которые "болотные","сборная бразилии из подземных канализаций","звени-душка"?)) Что-то о них всё меньше и меньше информации,и всё меньше пафоса..4-е место..Зато стабильно 4-е)) 19.10.2025

AlexCS4 Царь бабло на Спортс.ру зарабатывает! :) 24/7 на связи! 19.10.2025

AlexCS4 "не может же только один Даку тащить весь Рубин" Так второй сезон в Казани расчет только на него. 19.10.2025

AlexCS4 Именно, что расколдовал. А то там многие подумали, что великие. Вот теперь оустились с небес на землю и начали дальше молоть соперников. 19.10.2025

Бен Ричардс Блестящая "Балтика" не дает оторваться в таблице бразгазу, отмечающему с лигочемпионским бюджетом вторую годовщину столетия заводского кружка любителей футбола. Браво, Андрей Викторович, болею за вас! 19.10.2025

AlexCS4 Результат есть. Но вот грубость команды - это ужас. И не думайте, что я кого-то троллю. 19.10.2025

bvp Очередной матч из серии "биться-бороться". В таком футболе Балтика чувствует себя уверенно. 19.10.2025

AlexCS4 Бориско точно отожрет зимой Динамо. 19.10.2025

Archon "Будь здоров" - "Обязательно буду!" (с) (Высоцкий) 19.10.2025

NGE 1) ПТУушник здесь ты! А, вероятнее, просто дебил. 2) Неудивительно, что ты не в курсе, какой сейчас год:) 3) Vale, plebeius! 19.10.2025

Archon "Рубин" = чемпион России 2008 и 2009..Так понятно ПТУ-шникам? 19.10.2025

NGE Ну только очень-очень условно))) 19.10.2025

NGE Бредишь? 19.10.2025

andrrpetrov После матча образовалась ТОП пятёрка чемпионата и Балтика вошла в неё. Это чем-то напоминает серебряный Сочи несколько лет назад. Тогда тоже многиие не верили из-за скромности его бюджета. 19.10.2025

NGE Пропустил важный момент = когда Рубин стал "монстром"?! Обычная серая команда Рахимова, примерно, как все его предыдущие команды. 19.10.2025

Archon Это несколько напоминает анекдот ,про БАТЭ..Вобщем,лига чемпионов,где-то в районе 2000го года,идет первый тайм..БАТЭ выигрывает у "Ювентуса"(!) 2-0 ..Капитан БАТЭ подбегает к бровке: "Палыч,а что дальше-то делать?" - "А хер его знает,со мной такого никогда не было.." )))))) 19.10.2025

NGE Балтика сегодня поставила личный рекорд = всего 16 нарушений за матч. Напомню, в предыдущих турах было в среднем 20 за матч. Но Рубин был совсем плох... 19.10.2025

AZ У Балтики какая-та нереальная для нашего футбола физподготовка. Напоминает ДК Лобановского (с поправкой на качество исполнителей, разумеется)))) 19.10.2025

Пистон Моё почтение, респект 19.10.2025

Archon Баа-линн,это серьёзно..)) Талалаев,вообще,страх потерял..))) Всегда любил "андердогов",которые развешивают люлей заслуженным монстрам)) 19.10.2025

Деп Б.Охта Как это без пенальти? Был он. Но, не сработал. 19.10.2025

AZ Балтика молодцы! Карабкаются и карабкаются вверх, несмотря ни на что!))) 19.10.2025

spar001 3-0 на выезде и без всяких пенальтей:grin:... 19.10.2025

Деп Б.Охта Бердыев на пенсии. Старенький уже. 19.10.2025

nikvp Все три гола пришли после глупых потерь рубиновых на своей половине. Опозорилась Казань. Рашида обмакнули. 19.10.2025

инок Балтика показала хороший футбол, как и всегда. Простые, без звезд пацаны выходят на поле играют, забивают и радуются как дети, что все реально, что все возможно... С победой вас, команда Балтика! 19.10.2025

ValeraK Бердыеву пора возвращаться!) 19.10.2025

Lars Berger Ну, да...) Влада "Трёшку" Радимова наслушался и - вперёд!) 19.10.2025

nampoo «Так, теперь по Талалаеву…,что по Талалаеву?-Забирать ГТ в Спартак-Кого,Андрюху? (Пауза) Талалаева ГТ в Спартак, что-ли.» 19.10.2025

Игорь Сергеев Б А Л Т И К А!!!!! Спасибо вам земляки за то, что вы есть! По всем статьям переиграли Рубин. С очередной вас крупной Победой на выезде. Так Держать, парни! 19.10.2025

Деп Б.Охта Помню как Бесков собрал в Спартак, вылетевший в первую лигу молодёжь, вышел в вышку и сразу взял золото. Может Талалаев условно второй Бесков? 19.10.2025

Иван Рахимову давно надо понять, что как тренер он не состоялся. как и Шалимов. никакого прогресса. унылые автобусники. а вот Талалаев приятно удивляет. еще бы меньше на тв мелькал, цены бы не было 19.10.2025

shpasic так это Талалаев в студии МатчТВ набрался опыта! 19.10.2025

Lars Berger Вот скажу всем "экспертам" в студии. Хватит языками молоть попусту!.. Сделайте так, как сделал Талалаев... Идите и тренируйте! Идите и доказывайте свои слова! Идите и тренируйте! Докажите, что вы чего-то стоите, как это сделал Талалаев. Идите и тренируйте! Он с этой "Балтикой" первую лигу выиграл и сейчас восхищает игрой и результатами... И никого они не боятся!.. Не говорят, а делают!.. Идите и тренируйте! Доказывайте на полях, а не в студиях! 19.10.2025

TokTram_ Балтике - респект. Некоторые мечтатели писали,что ЦСКА расколдавал калининградцев. Хренушки. ) 19.10.2025

Ботокс007 Балтика - лучшая защита в РПЛ: 12 игр - 6 мячей. Блестящий результат. Высшее их достижение в чемпионате - 7 место. Улучшат? 19.10.2025

Викинг Балтийцы - молодцы, так держать! 19.10.2025

Деп Б.Охта Царь (Мостовой) Рубину в голову точно не нужен! Он ни кому не нужен. Кроме студии МатчТВ и сайта С-Э. 19.10.2025

АнтиматериюПродамДорого Хороший матч. Поучительный. Когда обученная команда (Балтика) побеждает более дорогую по трансферам, но без царя в голове (Рубин). 19.10.2025

хурма(сельдерей) мне кажется Рахимов соскучился по студии матч!тв 19.10.2025

SPRAVEDLIVYI Чудо Балтика...молодцы!!! 19.10.2025

Деп Б.Охта Балтику, Талалаева, а так же многочисленных болельщиков Балтики - с очередной заслуженной красивой победой. Талалаев очередной раз подтветдил свой тренерский талант. 19.10.2025

Иван Л. Нифига себе как Балтика посыпалась!!!!! С победой! 19.10.2025

SuperDennis Балтика вперед! Балтика, давай в тройку лидеров! 19.10.2025

Ботокс007 Бубнов загрустил и напился. 19.10.2025

GeoMaS Балтийцы творят историю. Талалаев в ударе! 19.10.2025

Vitamin007 Эксперты МатчТв зарубились))) Неплохо у них в этом сезоне выходит! Но Талалаев пока просто монстрит! 19.10.2025

SuperDennis На фоне играющей Балтики автобусные рубиновцы сегодня были просто мертвыми. Пропустили в самом начале и не знали, что дальше делать, потому что плана на такую игру не было. Заработали левый пеналь, не смогли его забить. А дальше - разгром и раздрай для казанцев. Маматкулыч тренер неплохой, но явно сегодня по всем статьям проиграл Талалаеву. 19.10.2025

36 Не хочет Балтика из зоны УЕФА выпадать 19.10.2025

Saiga-спринтер Кёниг шокировал столицу Татарии! Даже албанец с точки пробил не как мастер, а как неуверенный в себе любитель. Зато калмык положил в сетку на загляденье! 19.10.2025

За спорт! Талалай Рахима сделал, жд?м дуэли кудрявого с усатым. 19.10.2025

diskmen Балтика и Локомотив это чудо-юдо нашего чемпионата.Трениры обеих команд как в шахматах просчитывают игру соперников.А работоспособность просто поражает. 19.10.2025

Sergey Mikhaylov Чистая победа 19.10.2025

футбол это спорт Балтика снова удивляет, а главное вызывает уважение. И ведь меньше всех пропустила в чемпионате! Её все должны принимать всерьез. 19.10.2025

Гарик Ы Балтика просто выше классом, уничтожила в целом всегда неплохой Рубин. 19.10.2025

Lars Berger Врачи "Балтики" - молодцы. 19.10.2025

Олег Каноков Талалаеву удалось дико мотивировать команду,плюс отличная физическая форма.Просто переехали очень крепкий Рубин.Калининград с победой. 19.10.2025

Lars Berger Браво, "Балтика"! Просто смяли сегодня казанцев... Просто порвали. Молодчики! Снимаю шляпу перед Талалаевым за создание такой необычной Команды. Браво, "Балтика"! 19.10.2025

хурма(сельдерей) Балтику с победой! не может же только один Даку тащить весь Рубин 19.10.2025

Циничный Рубин был проклят ещё в июле... 19.10.2025

КирпичИнвест Талалаев пишет балтийскую историю. Победить Рубин в гостях дорогого стоит, да еще крупно и всухую! Браво! 19.10.2025

инок Здоровья Талалаеву, хорошую команду он создал..) 19.10.2025

Старичела Походу Балтика не вылетит 19.10.2025