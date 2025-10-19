Видео
19 октября, 18:58

«Балтика» в гостях разгромила «Рубин», Даку не реализовал пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» на выезде переиграла «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

По голу у калининградцев забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19-я) и Мингиян Бевеев (80-я).

Казанцы могли отыграть один мяч в начале второго тайма, но Максим Бориско отразил удар с пенальти в исполнении Мирлинда Даку.

«Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Балтика

Источник: Таблица РПЛ
122

  • missmarpl

    Чушь - это судить об игре, не смотрев ее, только по результату на сайте:rofl: И ещё вылазить с подобными ничем не обоснованными комментариями:rofl::rofl:

    21.10.2025

  • missmarpl

    Ага. Увидели уже:rofl::rofl::rofl:

    21.10.2025

  • missmarpl

    Ну, тем, кто не смотрел игру или забыл подробности по старости - можешь и так сказать. Что тебе ещё остается?:rofl::rofl::rofl: Оно ведь только сильные духом способны признсть, что обоср.лиссь, а всякая вшивота, чуть только плднявшись с колен и отряхнула пыль, сразу вопит, "как мы им дали!"

    21.10.2025

  • missmarpl

    Всю жизнь??? Ты серьёзно??? И сколько той "всей жизни" у всяких таких балтик???:rofl::rofl::rofl:

    21.10.2025

  • Честно честно-Балтика луч света в РПЛ

    20.10.2025

  • Vladimir Svolode

    посмотри еще игры, а то так и будешь думать всю жизнь, что ростов лучше балтики у всех бывают неудачные игры

    20.10.2025

  • vladmad_75

    Талалаев конечно продолжает удвлять, чего уж. А так конечно если не получится в этом сезоне у Галактионова взять медали, то готовая тренерская замена. Хотя мне не очень нравится стиль у Балтики. Но там с таким составом особо и не пошикуешь конечно. Но характер у Балтики есть. А это тоже немаловажно.

    20.10.2025

  • Bibliotekar

    Молодцы, балтийцы. Талалаев разобрал соперника. А тренер Семак куда ведёт Зенит?

    20.10.2025

  • Aleksey Rogoff

    Как бы убрать из специалистов армянского коня - Григоряна. Сам ничего не создал, но обосрать Талалаева горазд - редкая СКОТИНА.

    20.10.2025

  • Andrey Ovsyannikov

    Так ты баба или мужик? Имя и интонация бабские, а пишет, вроде мужик?!? Балтика сила!

    19.10.2025

  • КИРИЛСОН

    Как уж только СЭ не критиковал Талалаева на протяжении многих лет... Но... если проследить динамику большинства клубов при его руководстве, то она всегда положительная! Но легче всем СМИ было называть его антикризисным тренером на сезон... одним словом, шуты гороховые

    19.10.2025

  • Barshbe Dza

    это про ту самую игру, когда Ростов еле-еле свое очко сохранил неприкосновенным?))))

    19.10.2025

  • Barshbe Dza

    Балтика. пока только ЦСКА проиграла, какое еще Ростов прибил, что за чушь?

    19.10.2025

  • missmarpl

    До следующей игры с Ростовом:rofl::rofl::rofl::rofl:

    19.10.2025

  • missmarpl

    Играющая Бплтика??? Мы точно говорим об одной команде, которую Ростов прибил в Калининграде, и которая коме ММА в той игре ни на что не была способна?

    19.10.2025

  • missmarpl

    С играющими - играть, с грубиянами - губить. Таких (как Балтика и ей подобные) только рылом в газон. Что Альба с Ростовом с успехом и сделали. Вопрос только - почему тот же Рахимов не смог?

    19.10.2025

  • missmarpl

    В этом сезоне смотрел только одну игру Балтики - и мне хватило, Ростов просто втоптал Балтику в газон, кроме крайней грубости со строны Балтики не увидел абсолютно ничего!. И это в Калининграде! Ну вот как этой мёртвой Балтике можно поолигрывать???

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    команда болтается в середине таблицы чемпа ( как говно в проруби)... цель ясная.- ни лезть вперед , но и не остаться сзади... стремно болеть за такую команду- дальше без меня

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    мамакнули ... так точнее

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    в вашем мясном говне не один тренер долго не удержится... сколько их было?

    19.10.2025

  • spar001

    был, но не у тех))

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Не соглашусь. Балтика откровенно грубо начинает прессовать с момента, когда на ничейку не выгорает. Не осуждаю, но мне такой антифутбол не нравится.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Надо было искать игроков и не жадничать. По Даку подходили Зенит и ЦСКА, но от татарских миллионных хотелок просто порутили пальцем у виска и вернулись домой. Хотя оба клуба предлагали вменяемые деньги . Теперь у Казани есть хороший албанский нап, от удачи которого зависит всё. В добрый путь. Теперь их дома Балтика дерет.

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ну так то да... дорогого. ведь Рубин это участник лиги чемпионов! :rofl: когда то

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Надо было искать. По Даку подходили Зенит и ЦСКА, но от татарских хотелок просто порутили пальцем у виска и вернулись домой. Хотя оба клуба предлагали вменяемые деньги . Теперь у Казани есть хороший албанский нап, от удачи которого зависит всё. В добрый путь.

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    он очень даже много раз "подтверждал свой тренерский талант" вылетая в минус со многими командами

    19.10.2025

  • Паснаход

    велик могучим русский языка (с)

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    и что он сделал или доказал? находится в верхней части таблицы? ну так то чемп.еще даже не закончился

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Всегда говорил и повторю снова. Рахимов трусливый тренер- середняк. Без всяких амбиций... обычное среднее ..овно. не вылетит, но и ничего не выиграет. Дно. такой тренер нужен Татарстану? Бабло пилить?

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Зенит постарается оторваться от такой команды! Семак-Талалаев. Интересная битва!

    19.10.2025

  • Никифор

    Значит братья по "несчастью"!))

    19.10.2025

  • ФОКСИ

    Даку может переходить на игру в настольный футбол в баре после нескольких штофиков вискарика.....скоро он будет совсем бесполезен....

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Зато очень многие верили из-за топ-спонсора.

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Не ошибаешься)

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Ты, эта, давай на ыкспердов не наезжай! Пожалей убогих. Вот выгонят их с МатчТВ, а они ничего кроме как экспердить и не умеют. По миру пойдут.

    19.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Российский Лестер. Вот кого надо в Спартак. А не пучок Гарсий, и всякую иноземную срань.

    19.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Интересно только тогда, когда против Балтики пытаются в футбол играть. А когда обе команды выходят биццо-бороццо, уже не так интересно. Балтика-Ростов - это был ужас. Прям ужас-ужас-ужас.

    19.10.2025

  • Jean4

    Его еще не успели смять. :grin:

    19.10.2025

  • Никифор

    Рахимову , видимо, опять игроков не хватает. А если Даку получит травму, то на кого пойдут навесы? То есть тактика одна, знай навешивай на албанца. За это время можно уже было поставить игру, как это сделал Талалаев. Возвращайся лучше в студию экспертом. Надоел уже своим говнофутболом. Играть с таким составом дома так трусливо, просто слов нет.

    19.10.2025

  • Никифор

    Если не ошибаюсь, они вас тоже смяли!

    19.10.2025

  • Haiaxi

    А Балтика не отпускает Зенит, молодцы!

    19.10.2025

  • Archon

    Только Кокоша за всех выёживается,как сиделец)))

    19.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    динамо -ахмат...на сейчас 1-1 первый тайм Мелкадзе наконец забил

    19.10.2025

  • Archon

    Ну,само-собой.с Бердыевым..И не я его из "Рубина" выгонял.Оборзели,негодяи..Теперь получают своё. Даже от "Балтики".

    19.10.2025

  • Иван Л.

    как же Ярцев и Гаврилов там совсем молодые были, да хватало там опытных. Бесков и стариков брал и они звездить начинали. это ж Бесков был! ну вытащил например Сочнова из Пресни, я через год кандидат в сборную

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Сказка это мясная про молодежь. :) Посмотри состав.

    19.10.2025

  • PvsZ

    А ведь ещё два года назад над Талалаевым посмеивались, когда он стал первым в истории тренером, с которым из высшего дивизиона вылетали аж три команды (Волга, Крылья и Химки), и к тому же вылетели сразу две команды, тренировал в течение одного сезона (Химки и Торпедо), что тоже является уникальным достижением. А вот поди ж ты. Спустя год он вернул Химки в РПЛ, спустя два года вывел туда же Балтику, и теперь очень уверенно смотрится с ней и в вышке. Очень интересно наблюдать! Дальнейших успехов!

    19.10.2025

  • Karimvraf

    Талалаев-Спартак!!!

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Александр придумает статистическое оправдание. Он профессионал.

    19.10.2025

  • Archon

    Не-не-не..БАТЭ - "Ювентус", 2-2. 2008\2009 https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_197/game_1219958197 Проверяйте.

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    Их владелец снова поднимет тарифы на газ для пенсионеров в следующем году, прикупят они бразилов еше на сотню лямов на два состава и на третью годовщину столетия "Балтике" придется трудно.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Мне не нравится команда казанская, но при этом я им Мостового никогда не посоветую! Пусть играют парни с нормальным тренером, интереснее лига будет.

    19.10.2025

  • Иван Л.

    Куку, рубин с Бердыевым и без, ага с Разимовым, совсем топчик

    19.10.2025

  • igor1972

    Балтика была монструозна сегодня. Приятно смотреть на игру команды. Талалаеву респект, интересно как высоко заберётся в итоге

    19.10.2025

  • Иван Л.

    Гончаренко не Палыч, а Михалыч, и возили они Баварию)

    19.10.2025

  • Archon

    Это которые "болотные","сборная бразилии из подземных канализаций","звени-душка"?)) Что-то о них всё меньше и меньше информации,и всё меньше пафоса..4-е место..Зато стабильно 4-е))

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Царь бабло на Спортс.ру зарабатывает! :) 24/7 на связи!

    19.10.2025

  • AlexCS4

    "не может же только один Даку тащить весь Рубин" Так второй сезон в Казани расчет только на него.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Именно, что расколдовал. А то там многие подумали, что великие. Вот теперь оустились с небес на землю и начали дальше молоть соперников.

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    Блестящая "Балтика" не дает оторваться в таблице бразгазу, отмечающему с лигочемпионским бюджетом вторую годовщину столетия заводского кружка любителей футбола. Браво, Андрей Викторович, болею за вас!

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Результат есть. Но вот грубость команды - это ужас. И не думайте, что я кого-то троллю.

    19.10.2025

  • bvp

    Очередной матч из серии "биться-бороться". В таком футболе Балтика чувствует себя уверенно.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Бориско точно отожрет зимой Динамо.

    19.10.2025

  • Archon

    "Будь здоров" - "Обязательно буду!" (с) (Высоцкий)

    19.10.2025

  • NGE

    1) ПТУушник здесь ты! А, вероятнее, просто дебил. 2) Неудивительно, что ты не в курсе, какой сейчас год:) 3) Vale, plebeius!

    19.10.2025

  • Archon

    "Рубин" = чемпион России 2008 и 2009..Так понятно ПТУ-шникам?

    19.10.2025

  • NGE

    Ну только очень-очень условно)))

    19.10.2025

  • NGE

    Бредишь?

    19.10.2025

  • andrrpetrov

    После матча образовалась ТОП пятёрка чемпионата и Балтика вошла в неё. Это чем-то напоминает серебряный Сочи несколько лет назад. Тогда тоже многиие не верили из-за скромности его бюджета.

    19.10.2025

  • NGE

    Пропустил важный момент = когда Рубин стал "монстром"?! Обычная серая команда Рахимова, примерно, как все его предыдущие команды.

    19.10.2025

  • Archon

    Это несколько напоминает анекдот ,про БАТЭ..Вобщем,лига чемпионов,где-то в районе 2000го года,идет первый тайм..БАТЭ выигрывает у "Ювентуса"(!) 2-0 ..Капитан БАТЭ подбегает к бровке: "Палыч,а что дальше-то делать?" - "А хер его знает,со мной такого никогда не было.." ))))))

    19.10.2025

  • NGE

    Балтика сегодня поставила личный рекорд = всего 16 нарушений за матч. Напомню, в предыдущих турах было в среднем 20 за матч. Но Рубин был совсем плох...

    19.10.2025

  • AZ

    У Балтики какая-та нереальная для нашего футбола физподготовка. Напоминает ДК Лобановского (с поправкой на качество исполнителей, разумеется))))

    19.10.2025

  • Пистон

    Моё почтение, респект

    19.10.2025

  • Archon

    Баа-линн,это серьёзно..)) Талалаев,вообще,страх потерял..))) Всегда любил "андердогов",которые развешивают люлей заслуженным монстрам))

    19.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Как это без пенальти? Был он. Но, не сработал.

    19.10.2025

  • AZ

    Балтика молодцы! Карабкаются и карабкаются вверх, несмотря ни на что!)))

    19.10.2025

  • spar001

    3-0 на выезде и без всяких пенальтей:grin:...

    19.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Бердыев на пенсии. Старенький уже.

    19.10.2025

  • nikvp

    Все три гола пришли после глупых потерь рубиновых на своей половине. Опозорилась Казань. Рашида обмакнули.

    19.10.2025

  • инок

    Балтика показала хороший футбол, как и всегда. Простые, без звезд пацаны выходят на поле играют, забивают и радуются как дети, что все реально, что все возможно... С победой вас, команда Балтика!

    19.10.2025

  • ValeraK

    Бердыеву пора возвращаться!)

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Ну, да...) Влада "Трёшку" Радимова наслушался и - вперёд!)

    19.10.2025

  • nampoo

    «Так, теперь по Талалаеву…,что по Талалаеву?-Забирать ГТ в Спартак-Кого,Андрюху? (Пауза) Талалаева ГТ в Спартак, что-ли.»

    19.10.2025

  • Игорь Сергеев

    Б А Л Т И К А!!!!! Спасибо вам земляки за то, что вы есть! По всем статьям переиграли Рубин. С очередной вас крупной Победой на выезде. Так Держать, парни!

    19.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Помню как Бесков собрал в Спартак, вылетевший в первую лигу молодёжь, вышел в вышку и сразу взял золото. Может Талалаев условно второй Бесков?

    19.10.2025

  • Иван

    Рахимову давно надо понять, что как тренер он не состоялся. как и Шалимов. никакого прогресса. унылые автобусники. а вот Талалаев приятно удивляет. еще бы меньше на тв мелькал, цены бы не было

    19.10.2025

  • shpasic

    так это Талалаев в студии МатчТВ набрался опыта!

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Вот скажу всем "экспертам" в студии. Хватит языками молоть попусту!.. Сделайте так, как сделал Талалаев... Идите и тренируйте! Идите и доказывайте свои слова! Идите и тренируйте! Докажите, что вы чего-то стоите, как это сделал Талалаев. Идите и тренируйте! Он с этой "Балтикой" первую лигу выиграл и сейчас восхищает игрой и результатами... И никого они не боятся!.. Не говорят, а делают!.. Идите и тренируйте! Доказывайте на полях, а не в студиях!

    19.10.2025

  • TokTram_

    Балтике - респект. Некоторые мечтатели писали,что ЦСКА расколдавал калининградцев. Хренушки. )

    19.10.2025

  • Ботокс007

    Балтика - лучшая защита в РПЛ: 12 игр - 6 мячей. Блестящий результат. Высшее их достижение в чемпионате - 7 место. Улучшат?

    19.10.2025

  • Викинг

    Балтийцы - молодцы, так держать!

    19.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Царь (Мостовой) Рубину в голову точно не нужен! Он ни кому не нужен. Кроме студии МатчТВ и сайта С-Э.

    19.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Хороший матч. Поучительный. Когда обученная команда (Балтика) побеждает более дорогую по трансферам, но без царя в голове (Рубин).

    19.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    мне кажется Рахимов соскучился по студии матч!тв

    19.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Чудо Балтика...молодцы!!!

    19.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Балтику, Талалаева, а так же многочисленных болельщиков Балтики - с очередной заслуженной красивой победой. Талалаев очередной раз подтветдил свой тренерский талант.

    19.10.2025

  • Иван Л.

    Нифига себе как Балтика посыпалась!!!!! С победой!

    19.10.2025

  • SuperDennis

    Балтика вперед! Балтика, давай в тройку лидеров!

    19.10.2025

  • Ботокс007

    Бубнов загрустил и напился.

    19.10.2025

  • GeoMaS

    Балтийцы творят историю. Талалаев в ударе!

    19.10.2025

  • Vitamin007

    Эксперты МатчТв зарубились))) Неплохо у них в этом сезоне выходит! Но Талалаев пока просто монстрит!

    19.10.2025

  • SuperDennis

    На фоне играющей Балтики автобусные рубиновцы сегодня были просто мертвыми. Пропустили в самом начале и не знали, что дальше делать, потому что плана на такую игру не было. Заработали левый пеналь, не смогли его забить. А дальше - разгром и раздрай для казанцев. Маматкулыч тренер неплохой, но явно сегодня по всем статьям проиграл Талалаеву.

    19.10.2025

  • 36

    Не хочет Балтика из зоны УЕФА выпадать

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Кёниг шокировал столицу Татарии! Даже албанец с точки пробил не как мастер, а как неуверенный в себе любитель. Зато калмык положил в сетку на загляденье!

    19.10.2025

  • За спорт!

    Талалай Рахима сделал, жд?м дуэли кудрявого с усатым.

    19.10.2025

  • diskmen

    Балтика и Локомотив это чудо-юдо нашего чемпионата.Трениры обеих команд как в шахматах просчитывают игру соперников.А работоспособность просто поражает.

    19.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Чистая победа

    19.10.2025

  • футбол это спорт

    Балтика снова удивляет, а главное вызывает уважение. И ведь меньше всех пропустила в чемпионате! Её все должны принимать всерьез.

    19.10.2025

  • Гарик Ы

    Балтика просто выше классом, уничтожила в целом всегда неплохой Рубин.

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Врачи "Балтики" - молодцы.

    19.10.2025

  • Олег Каноков

    Талалаеву удалось дико мотивировать команду,плюс отличная физическая форма.Просто переехали очень крепкий Рубин.Калининград с победой.

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Браво, "Балтика"! Просто смяли сегодня казанцев... Просто порвали. Молодчики! Снимаю шляпу перед Талалаевым за создание такой необычной Команды. Браво, "Балтика"!

    19.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    Балтику с победой! не может же только один Даку тащить весь Рубин

    19.10.2025

  • Циничный

    Рубин был проклят ещё в июле...

    19.10.2025

  • КирпичИнвест

    Талалаев пишет балтийскую историю. Победить Рубин в гостях дорогого стоит, да еще крупно и всухую! Браво!

    19.10.2025

  • инок

    Здоровья Талалаеву, хорошую команду он создал..)

    19.10.2025

  • Старичела

    Походу Балтика не вылетит

    19.10.2025

  • baruv

    С каждым туром становится все интереснее: надолго ли хватит сил у Балтики? А ведь может и хватить. Не хочу петь дифирамбы Талалаеву, но пока у него получается: играющая команда, надежные защита, вратарь. Смотреть футбол интересно.

    19.10.2025

