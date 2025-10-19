«Рубин» — «Балтика»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на игру между «Рубином» и «Балтикой» в 12-м туре РПЛ.

Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Арройо, Рожков, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Кузяев, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Ежов, Нигматуллин, Безруков, Нижегородов, Лобов, Йочич, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Сиве.

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, Саусь, Илья Петров, Титков, Йенне, Хиль, Максим Петров.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Луна, Чивич, Гассама, Беликов, Мурид, Манелов, Пряхин, Ковалев, Оффор.