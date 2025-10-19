19 октября, 16:41
Стали известны стартовые составы на игру между «Рубином» и «Балтикой» в 12-м туре РПЛ.
Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.
«Рубин»: Ставер, Арройо, Рожков, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Кузяев, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
Запасные: Ежов, Нигматуллин, Безруков, Нижегородов, Лобов, Йочич, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Сиве.
«Балтика»: Бориско, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, Саусь, Илья Петров, Титков, Йенне, Хиль, Максим Петров.
Запасные: Любаков, Кукушкин, Луна, Чивич, Гассама, Беликов, Мурид, Манелов, Пряхин, Ковалев, Оффор.
Yury Skorobogatov
Читать противно такую газету. Игра еще не началась, а результат уже извесен и в турнирную таблицу занесен. ФУууу, как противно!.
19.10.2025
Александр Орлов
Офигел СЭ! Уже отдал победу Балтике
19.10.2025