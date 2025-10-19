19 октября, 18:58
«Балтика» на выезде обыграла «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.
В первом тайме у гостей забили Брайан Хиль и Максим Петров. Во втором тайме отличился защитник калининградцев Мингиян Бевеев.
7-я минута. Хиль — 0:1
19-я минута. Петров — 0:2
80-я минута. Бевеев — 0:3
Судья "мочит" Балтику, посадил команду на карточки.
19.10.2025
Mihas
Оба гола из-под Грицаенко, надо блокировать удары, а он только руки спрятал.
19.10.2025
Sergey Razuev
Что за клоунада в защите рубина?
19.10.2025