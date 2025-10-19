«Рубин» — «Балтика»: видео голов

«Балтика» на выезде обыграла «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. В первом тайме у гостей забили Брайан Хиль и Максим Петров. Во втором тайме отличился защитник калининградцев Мингиян Бевеев. 7-я минута. Хиль — 0:1 19-я минута. Петров — 0:2 80-я минута. Бевеев — 0:3 Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

1 2 3 Судья "мочит" Балтику, посадил команду на карточки. 19.10.2025

Mihas Оба гола из-под Грицаенко, надо блокировать удары, а он только руки спрятал. 19.10.2025