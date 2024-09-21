«Рубин» встретится с ЦСКА в чемпионате России 21 сентября

«Рубин» примет ЦСКА в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция стартует в 18.50 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события противостояния «Рубин» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

В этом чемпионате России «Рубин» набрал 10 очков и занимает восьмое место после 8 туров, ЦСКА — с 13 очками на 6-й строчке.