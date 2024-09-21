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Сегодня, 17:45

«Рубин» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Рубин» встретится с ЦСКА в чемпионате России 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Рубин» примет ЦСКА в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция стартует в 18.50 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события противостояния «Рубин» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

В этом чемпионате России «Рубин» набрал 10 очков и занимает восьмое место после 8 туров, ЦСКА — с 13 очками на 6-й строчке.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)

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