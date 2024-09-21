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Сегодня, 17:50

«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Чуни.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Чумич, Йочич, Фамейе, Шабанхаджай.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.

Запасные: Тороп, Боков, Лукин, Бистрович, Глебов, Гайич, Гуарирапа, Шуманский, Койта.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)

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