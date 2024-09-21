«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Чуни.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Чумич, Йочич, Фамейе, Шабанхаджай.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.

Запасные: Тороп, Боков, Лукин, Бистрович, Глебов, Гайич, Гуарирапа, Шуманский, Койта.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.