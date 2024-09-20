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Сегодня, 19:00

«Рубин» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» встретится с ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» примет ЦСКА в 9-м туре чемпионата России в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте телеканала (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Казани. Ключевые события игры «Рубин» — ЦСКА доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

После 8 туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место с 10 очками. ЦСКА располагается на шестой строчке с 13 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)

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