«Рубин» — «Динамо»: Фамейе сравнял счет на последней минуте

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе сравнял счет в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:2.

На 90+5-й минуте встречи ганец забил ударом головой после подачи в штрафную бело-голубых с левого фланга.

Гол в ворота «Динамо» стал для Фамейе третьим в чемпионате России-2023/24.