Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

1 ноября, 19:45

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью, Нижегородов был удален на 58-й минуте

Алина Савинова
Бителло и Андерсон Арройо.
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России — 0:0.

В первом тайме защитник казанской команды Константин Нижегородов ударом через себя вынес мяч с линии ворот. На 58-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за фол на форварде бело-голубых Константине Тюкавине и оставил хозяев в меньшинстве.

«Рубин» с 19 очками сохраняет седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре чемпионата московская команда примет «Акрон», а казанцы в гостях сыграют с «Пари НН». Оба матча пройдут 8 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо
151

  • Динамов

    Ну если он будет готовить ЭСТОНСКИХ велосепидистов - я не против))

    02.11.2025

  • Valekka

    Салам! Я же писал тебе,что "No Name" и " Пищевик Тушинский"-одно и то же!

    02.11.2025

  • Саша

    Они играя с мячом, не смогли победить? Пусть попробуют играть вообще без мяча.

    02.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    28 - 24 и кто чей клиент, недоумок?)))

    02.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ага, 5:0, как ЦСКА...)) Топотуна брателло.))

    02.11.2025

  • Роман Морковкин

    Твоё то очечко всегда наготове, да, лошадь тупорылая? Порвём завтра телят, наши почти постоянные клиенты, ещё большие, чем конюшня.

    01.11.2025

  • zentmaison

    Валера, похоже, только на матчи приходит!

    01.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Очечко на завтра приготовил, дебила кусок?)))

    01.11.2025

  • Diman_madridista

    Петушок Тюкавин опять не забил? Как так, он же будущее нашего футбола, будущая звезда Барселоны и Милана

    01.11.2025

  • protestdr

    Один,строил игру-построил автобус,как всегда.Другой...Строит игру...К 2028 построит.Даже Тюкавин превращается в посредстенного форворда...Эх...

    01.11.2025

  • Александр Максаков

    Рубин остается в десятером , " тренер " москвичей сразу выпускает двух защитников - парадокс ( по бразильской системе ) . Судья местный , ну о чем говорить .

    01.11.2025

  • Хрен Хреновый

    так кто главней у того и нос красней

    01.11.2025

  • Хрен Хреновый

    ошибаетесь уважаемый. это смерть тоскливая

    01.11.2025

  • Fade

    непонятно - кто главный клоун в динамо: тренер или руководство. ждем продолжение в следующих сериях

    01.11.2025

  • Хрен Хреновый

    так в том и дело что Карпин при всех к нему претензиях как тренер куда более профпригоден чем те кого вы называете руководством

    01.11.2025

  • Sergey Sparker

    Наберите в интернете "письмо 14". Почитайте как группа подонков загнала прекрасного человека в могилу.

    01.11.2025

  • bussel61

    Да простят меня болельщики обеих команд, но это не игра, а тоска смертная...((

    01.11.2025

  • Фобия

    Хватит политику в спорт приплитать! Это ТОЧНО! Пора запретить даже на МАТЧ ТВ, проводить всякие пропагандистские программы, ёпть...:sunglasses::rofl::money_mouth:

    01.11.2025

  • krinf15

    Значит, это я ступил! Хотя это и не удивительно, ведь игра любимой команды (точнее, анти-игра) не только удручает, но и отупляет... (((

    01.11.2025

  • Philip Future

    Не касаясь всех остальных аспектов, мне лично не нравится, что Карпин держит на лавке Нгамалё. Что это у него за причуда, я не понимаю ? Вполне себе замечательный игрок . .

    01.11.2025

  • DemolisherAjax

    Динамо даже в большинстве под руководством "супер-тренера" не способно обыграть Рубин :) Пока,пудель :)

    01.11.2025

  • Dron56

    Хватит политику в спорт приплитать.

    01.11.2025

  • Dron56

    Полностью согласен.

    01.11.2025

  • Dron56

    Теперь с Зенитом будем играть на кубок ... очередная блеклая игра будет, очередное поражение ждет. Что нужно для того что бы Карпину дали пинка ? ... Чем Карпин в Динамо занимается ? Сколько еще таких игр нужно что бы у руководство глаза открылись ?

    01.11.2025

  • Хрен Хреновый

    и налью в память Адамаса Соломоновича....пусть и не долго он был главным, а впечатлил по полной....советский тренер в самом лучшем смысле слова советский

    01.11.2025

  • Заполярье

    Абсолютное большинство наших сограждан, а это 81%, гордятся тем, что они - граждане России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. СМИ РФ. ---------------------------------------------------------------------------- Этот ВЦИОМ пора привлечь к уголовной ответственности! Есть же Закон о фейках! Какие 81 % ? 99 % гордятся Россией и своей Родиной! Не гордятся - депутаты, глубинные чекисты и чинуши власти жуликов и воров! Этих упырей, уж точно менее 1 % ! Так что, ВЦИОМ пора признать инагентным сборищем негодяев и лжецов! Вперёд Россия!

    01.11.2025

  • Чернобог

    Некогда мне тут тебе сопли вытирать, пора спасать мир, не скучай, а коль понадобятся знания и мудрый совет, то приди с уважение и почтением, опустив виновато глазки в пол и попроси вежливо с дрожью в голосе, быть может тогда мне станет не похер на тебя, и ты узнаешь что то важное и ценное, и не помрёшь критином. Доброго вечера.

    01.11.2025

  • Чернобог

    Ты даже слово стал по другому писать, после того как я сделал тебе замечание, чувствуется как тебе максимально похуй.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Давай, давай, идиЁт, продолжай дальше смешить народ...

    01.11.2025

  • Чернобог

    А ещё тебе настолько похуй, что ты аж отдельный коммент для меня написал, видимо очень сильно похуй.) Сынок, я конечно понимаю что нынешнее общество максимально скудно на интеллект, но ты мог бы избежать учесть местного шута, просто не открывая рот.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Внимание, Черночлен и NoName одно лицо, уж больно синхронно они ставят минусы...

    01.11.2025

  • Чернобог

    Тебе до меня и не должно быть никакого дела, это само собой разумеется, мы на разных уровнях развития. Не пытайся, у тебя в любом случаи ничего не получится. Просто зачилься, а то от напряга ежа родишь.

    01.11.2025

  • Фобия

    Сейчас болото заноет, что вождь не виноват...Это всё футболёры плохие и, всё такое...Что, не смешно? Карпа на кол! Мороженое детям!:confused::money_mouth::relieved:

    01.11.2025

  • blue-white!

    Деградирует тот, кто минусики ставит за то, что твое мнение не совпадает с чужим. Мне пох на таких, как ты, сними корону...

    01.11.2025

  • efim6010

    В прошлом сезоне с этим составом до последнего тура боролись за чемпионство....только тренер был Личка !!! а не пудель.

    01.11.2025

  • baruv

    Это была шутка) Не ожидал, что буду не понят)А так, конечно, он в премьерлиге много лет и естественно знает всех игроков, да и как тренер сборной вызывал и смотрел динамовцев.

    01.11.2025

  • Олег Каноков

    Мля,а если ещё Ростов и Орлы выиграют...?

    01.11.2025

  • Хрен Хреновый

    что то совсем мне больше не валерится.....извиняй пан Марцел за шипение злобное.....

    01.11.2025

  • bothof

    Личка не освободился,а ему просто дали пинка под зад после восьми проигрышей из десяти!Так что ТАК НЕ НАДО!

    01.11.2025

  • blue-white!

    Не ссы, держусь...

    01.11.2025

  • Чернобог

    Не кисло тебя так порвало, малыш, изоленту держу, заклей. Невежество, незнание и морок, порождают злобу и агрессию.. Продолжай деградировать, блевота

    01.11.2025

  • hant64

    Нижегородов - безусловный герой матча, сначала спас свою команду от неминуемого гола, который стал бы единственным в матче, а затем, удалившись, не так уж и сильно подвёл команду, ведь Рубин выстоял). Карпину пора уже чемоданы паковать. Надеюсь, он это тоже понимает.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    50 очков за сезон (это я сказки добавил) - не чемпионская поступь.

    01.11.2025

  • Aprel

    Прекрасный тренер Карпин! Вождь сборной России! Фантастический сказочник и мажор! Что ещё нужно, чтобы его не снимать вечно и, ждать и ждать 2036 год?! Валера пошёл на фуй! Вместе со всей компашкой убогих бездарей и горемык...Россия будет свободной от РФС! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    01.11.2025

  • bothof

    В Турции точно бы вылетел,если бы не выперли!

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пока 1 очко из 9 прогнозных ваше)! Если так разобраться, то не проиграли - уже хорошо. Я точно также про наш завтрашний матч думаю.

    01.11.2025

  • blue-white!

    Чернодрот - это кто?! Уже как 10 лет зареген...

    01.11.2025

  • Чернобог

    Вот именно, иди - от, рано тебе ещё..

    01.11.2025

  • Zuschauer

    Я не фанат Лички. Звать его незачем, если цель трофеи, Личка не победитель, хотя и не вылетели бы с ним.

    01.11.2025

  • Косенко Косенко

    даже говорить противно про это Динамо и его пуделя!!!

    01.11.2025

  • Dron56

    А зачем ему уметь ? Он тренеровать должен .

    01.11.2025

  • blue-white!

    Понятно, идиот...

    01.11.2025

  • Philip Future

    Да уж, всё, как обычно. Но, правда, и камни - всегда неудобные для Динамо. Команда-автобус. Хорошо хоть - ничья, а то, было такое, что и в большинстве им проиграли . .

    01.11.2025

  • Dron56

    в точку ! готовить велосипидистов его призвание !

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Да ладно забить мяч. 1-й удар в створ в большинстве был на 90-й мин. Капец.

    01.11.2025

  • krinf15

    Позволю себе не согласиться: во-первых, всех русскоязычных кандидатов в сборную (несколько из которых взяли сейчас именно под него!) он знает уже ни один год, а во-вторых, прошло уже больше четырёх месяцев и без малого половина сезона... Чемпионом по отмазкам он был ещё задолго до прихода в великое Динамо! Увы...

    01.11.2025

  • bothof

    Ну,зовите Личку,и будет вам первая лига!

    01.11.2025

  • Dron56

    Если бы на месте Карпина был бы другой тренер ... то в совокупности со всем тем что Мы все наглядно видим в течении всего сезона ... то это был бы ПРИГОВОР тренеру ! В голове неукладывается что бы почти весь тайм играть в большинстве и незабить один МЯЧ ? В прошлом сезоне Динамо бы закатило штуки три. Нгмле в опале ? Сколько еще ждать ?

    01.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Будет большой ошибкой если ты не перестанешь работать в гей-хаусе у Грэга.

    01.11.2025

  • Чернобог

    Приходи через пару троек кругов жизни, быть может тогда будет хоть небольшой шанс пообщаться на равных..

    01.11.2025

  • Zuschauer

    Бителло выкладывается. У Касереса, Гладышева, Тюкавина, Рубенса, Бабаева матч действительно не лучший. Сергеев в конце вышел. Но играть они все умеют.

    01.11.2025

  • Vladislove Dobry

    А что за доносы ? Я что то пропустил .

    01.11.2025

  • bothof

    А ты не просто дебил,а ДЕБИЛ в КВАДРАТЕ!

    01.11.2025

  • Адекватный спартач

    Нижегородов зачетно показался на американских горках...

    01.11.2025

  • blue-white!

    Чернобог - это кто, дьявол?!

    01.11.2025

  • Косенко Косенко

    хотел с сыном на Акрон пойти, нет!!! ну его на такой антифутбол!!! пока Валера рулит, игнор!!!

    01.11.2025

  • bothof

    Если вы смотрели тот сезон,Динамо тогда просто дико везло!Несколько матчей выиграли в дополнительное время,а истинная сила Лички проявилась в решающем матче в Краснодаре,где всё время только отбивались.И вашего хвалёного Личку выперли из Турции,после того как он продул ВОСЕМЬ матчей из десяти!

    01.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Блювота,держаться!:joy:

    01.11.2025

  • LemieuxMario

    там где месяц сказку сторожит где в зеленых дебрях ветер ропщет...)))

    01.11.2025

  • Slim Tallers

    По игре - Рубин во втором тайме до удаления разрывал Динамо,и ничья только благодаря удалению.

    01.11.2025

  • 99

    Валерий это проект в долгую! Широкостному надежд нет, чемоданы собраны

    01.11.2025

  • RobertH

    Ха! Не знаю. Я его на велике не видел. Зато бОльшую часть тренировок и динамовцы, и сборники крутят велотренажеры, что не особо влияет на беговые качества игроков...

    01.11.2025

  • blue-white!

    Радует одно, не пропустили. В принципе, играли неплохо, но в первом тайме и после удаления. Во втором, до второй желтой Нижегородова, Рубин имел преимущество...

    01.11.2025

  • Чернобог

    Будет большой ошибкой, если босы Динамо не воспользуются зимней паузой, чтобы сменить это кучерявое недоразумение на что то более похожее на тренера..

    01.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Бомжатская подстилка эта мусарня

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Научится)))!

    01.11.2025

  • 99

    Да, Максим так и есть !

    01.11.2025

  • Олег Каноков

    Это не бомж,это ничтожество и питерским минусит.Ушлёпок малолетний.

    01.11.2025

  • Zuschauer

    Согласен, но в целом удаление игру оживило. Динамо стало атаковать, Рубин выбегать. До этого в основном "съедали" друг друга.

    01.11.2025

  • Slim Tallers

    Разгорелась нешуточная борьба между Карпиным и Станковичем,кого первым выпрут. Валера,верим,не подведи!

    01.11.2025

  • Максим Черный

    это называется свинной цирко-запор!!! теперь два ИХ у нас - чушатня и мусоратня...

    01.11.2025

  • Vladislove Dobry

    Ага , когда Динамо будет за выживание бороться .

    01.11.2025

  • Zuschauer

    Какая там стопудовая красная? Борьба Глебова и Даку еще на половине Рубина. За Глебовым еще игрок Динамо. Даку толкался. Желтой там больше чем достаточно.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Повезло Валере-веринскому, что ...городов за 7 минуток превратился из Выше - в Нижегородова. Динамо с этой недоучкой тренерской - это не так смешно, как грустно .. и такой неуч якобы тренер сборной страны? Якушин, Севидов, Бесков ... никогда бы не поверили, что такое чудо дилетантское будет числится глав.тренером в клубе и в сборной.

    01.11.2025

  • Роман Морковкин

    Да какой уж тут контрацептив - гандонище пользованое.

    01.11.2025

  • Чернобог

    Очень больно смотреть на нынешнее Динамо, валера превратил некогда легкую, атакующую команду в какую то вязкую, хаотичную, раскисшую тыкву.. Печаль, уныниние и разочарование..

    01.11.2025

  • Максим Черный

    потому, что он, Личка, не дЭбилЛЛЛ...

    01.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Мусорам - мусор

    01.11.2025

  • Динамов

    С 1992 по 1997 годы было ДРУГОЕ ДИНАМО, настоящее!

    01.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Пучеглазая болонка кудрявая , уже бессилен. Ну не может срать , но продолжает мучить жопу

    01.11.2025

  • Фирсыч

    Вы уверены, что Карпин умеет кататься на велосипеде?

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот сейчас показывают повтор - Даку убегает один на один с центра поля, а Глебов хватает его руками.

    01.11.2025

  • baruv

    Мучитель формирует команду, игроков которой он не знает...

    01.11.2025

  • Sergey Sparker

    На тридцать четыре. ЗА НАПАДЕНИЕ НА МУСОРА СКОЛЬКО ДАЮТ?

    01.11.2025

  • Максим Черный

    а они там всегда тупыми были....

    01.11.2025

  • Ботокс007

    Почему Личка с игрочишками был 3-им?

    01.11.2025

  • Максим Черный

    дЭбилЛЛЛ... ты, конечно...

    01.11.2025

  • krinf15

    О чём и говорю... (((

    01.11.2025

  • Sergey Sparker

    100 пудовая красноя карточка. Но кто же посмеет обидеть пуделя. Он же мастер доносов. Напишет очередной донос, и тю-тю...

    01.11.2025

  • bothof

    При чём тут Карпин?Если бы он играл,точно гол бы забил,потому что он был классным игроком,а в Динамо таких нет!Бителло не выкладывается,а остальные просто игрочишки!Касерес ни одной хорошей подачи не сделал,все в молоко!Тюкавин не в форме,и забивать некому!Этот состав очень слабый по сравнению с Краснодаром и Зенитом,так что поставьте хоть Гвардьолу,толку не будет!

    01.11.2025

  • igorlvov

    Вообщем то, мне фиолетово на ментов, но просто забавно! Каким же надо быть дятлом, что бы сменить замечательного, позитивного тренера Личку, при котором команда играла легко и интересно.....на ЭТО!???? Какие то прям режущие глаз мучения у Динамо сегодня, да и вообще весь сезон, а не игра! ПИПЕЦ! Чудны твои дела Господи! :)))))))

    01.11.2025

  • Максим Черный

    это даже не смешно насколько "ангажированное" это тренерское ничтожество - пудель, порождение свинное, кучерявое НИЧТО......

    01.11.2025

  • Vitamin007

    NoName- контрацептив! Выспимся мы на твоих бомжах сегодня всей страной!!!

    01.11.2025

  • RobertH

    Ну это слишком жестко! Пусть лучше освободит команду и займётся подготовкой велосипедистов...

    01.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Рубин серьезный соперник даже в меньшинстве. У Динамо хороший подбор игроков и командная игра налаживается. Но пока Валера явно не фартовый тренер. Бороться с Рубином за седьмое место неправильно. Должны быть какие то изменения. Где? А это руководство решит.

    01.11.2025

  • Sasha Sasha

    Эээх Валера, Валера

    01.11.2025

  • Zuschauer

    Три на самом деле. Был еще удар Фомина в 1 тайме издали не в створ, но близко. Да, в нынешнем футболе даже ударить по воротам в створ - достижение. Не только Динамо касается.

    01.11.2025

  • Александр Максаков

    Рубин остается в десятером , " тренер " москвичей сразу выпускает двух защитников - парадокс ( по бразильской системе ) . Судья местный , ну о чем говорить .

    01.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Скажу для болельщиков Динамо.....только без обид.....я же справедливый......Динамо-- унылая и проклятая команда, невезуха во всём, начиная с 1976 года....

    01.11.2025

  • Фирсыч

    Бери выше, на четыре!

    01.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Карпин ух

    01.11.2025

  • Так Надо

    Ну да. Подобные напутствия этому гению тренерского цеха в СЭ и давались.

    01.11.2025

  • Динамов

    Вообще не интересно. Единственное, что я бы послушал, это некролог по данному шарлатану.

    01.11.2025

  • Врн36

    И про Челестини при всех равных, никто не говорит дайте ему время. А про Валеру, из каждого утюга слышно, дайте ему время

    01.11.2025

  • Фирсыч

    Динамов, в таблицу заглянуть не пробовал?

    01.11.2025

  • Vitamin007

    Игра была равна! Наиграли мы на гол, если объективно! Но, увы, на ум приходит только одно- карпин УХоди!!!

    01.11.2025

  • alex.smotroff

    Болельщикам Динамо в домашнем матче не приходить на стадион в знак протеста против Карпина.

    01.11.2025

  • Роман Морковкин

    Надо уметь работать... с судьями.

    01.11.2025

  • knight templar

    Динамо окончательно прописалось в срединном болоте, даже ближе к аутсайдерам. Сезон потерян. Долго ВТБэшеники еще будут терпеть напонтованного валерку?

    01.11.2025

  • инок

    Валера уверенно налаживает игру Динамо. Надо немного подождать. 2-3 года и всё наладится.))

    01.11.2025

  • Динамов

    В помойке сидите и вы со своим нулём Галактионовым)

    01.11.2025

  • RobertH

    Интересно будет послушать, что в этот раз будет мычать Валера...

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спорить не буду - повторов мало.

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Ну так и дальше сидите в помойке. А не за медали/чемпионство бороться.

    01.11.2025

  • Так Надо

    Он не идеален, но...Эта "помойка" за очень малым не сделал команду чемпионом. А с Валерой за счастье будет в шестерку попасть. Впечатление, что он с командой - на разных языках говорят и думают.

    01.11.2025

  • AZ

    Даже численное преимущество Динамо не помогло))) Нижегородов таки остался героем)))

    01.11.2025

  • Фирсыч

    Когда было другое Динамо? В 1976 году, если мне память не изменяет?

    01.11.2025

  • Jean4

    Рубин задачу минимум выполнил, не подпустил в таблице Валеру к себе. =)

    01.11.2025

  • krinf15

    Кстати, о чём подумалось, глядя на наши адские мучения на поле, вчерашний братский юбиляр принял команду одновременно с нашим мучителем, а какие разные результаты - явно в пользу братьев-коней!

    01.11.2025

  • Динамов

    Там даже жёлтой не было, так как Даку сам держал за футболку Глебова. И делает он это постоянно. В данном матче он наиграл на 2 красных.

    01.11.2025

  • DZR

    Боже, какое же дно. Давайте, уберите легионеров, ещё не то увидите. За Тюкавиным МЮ, Реал и Барса в очереди стоят, стоимость 100 миллионов минимум. Сергеев уверенно мстит Зениту. Карпин супертренер. У Динамо есть всё для чемпионства. (с).

    01.11.2025

  • Динамов

    Нет - Личка такая же помойка, как Карпин.

    01.11.2025

  • Так Надо

    Да уж. Динамо. Доколе? Верните освободившегося Личку. хуже точно не будет. Даже в большинстве нет выстроенной игры. Валера. - понтовик-затейник.

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Фол Глебова на Даку очень похож на фол против Голенкове в нашем матче с Ростовом, и на фол против Гонду в Воронеже. Чистая красная карточка. Динамо и Рубин ужасно играли.

    01.11.2025

  • .Алексей.

    Ну и.

    01.11.2025

  • Леший

    Динамо к 90-й минуте нанесло всего один удар в створ. И это при игре в большинстве. Не буду призывать "Верните Личку!", но от Карпина там толку не будет.

    01.11.2025

  • Максим Черный

    "тяф, тяф, тяф" - хрюкал кучерявый физрук... который еще и сборную "тренирует" (чит. гробит таланты)... Карпуша - чуша.... ФИЗРУК!

    01.11.2025

  • Ж и в о й

    Я бы не сказал. В первые 15 минут второго тайма "Рубин" провёл несколько хороших атак. Удаление заставило казанцев прижаться ближе к своим воротам.

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Так откровенно коненчно судьи тянут эстонца, просто нечто.

    01.11.2025

  • Олег Каноков

    Играть с численным преймуществом целый тайм и не забить...понятно,что в Казани всем трудно,но Валера опять обгадился,выводы будут?Больше и добавить нечего.

    01.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Валера кросавчег

    01.11.2025

  • Динамов

    Невыносимо несмотрибельная подделка под футбол: помоечный тренеришка и помоечные игрочишки пинали мячик 90 минут на яшик пивка, вот и вся суть ВТБшного Динамо.

    01.11.2025

  • TomCat

    Не игра, а какая-то бестолковая возня.

    01.11.2025

  • Ботокс007

    Когда Карпин был молодым, его забрала милиция в вытрезвитель. И теперь Валера изощренно мстит ментам, нагло ухмыляясь про себя. И, кстати, хотелось бы еще раз послушать Л.Лещенко...

    01.11.2025

  • TokTram_

    Братские, снова море сочувствия... Терпения, терпения, терпения...

    01.11.2025

  • baruv

    Динамовцам нужно было забивать в первом тайме, т.к во втором Рубин вышел супернастроенным и удаление уравняло шансы команд. На Карпина жалко смотреть. Ну наберись мужества! Или бабло все решает, как и у руководства клуба...

    01.11.2025

  • КирпичИнвест

    Никто не забил, ничто не забито (судья Сухой)

    01.11.2025

  • GeoMaS

    Пожалуй удаление игрока сыграло на руку Рубину: стали более собраннее и отстояли ничью.

    01.11.2025

  • krinf15

    Хождение по мукам-2025 - наша мыльная опера, увы, продолжается... (((((

    01.11.2025

  • Ж и в о й

    В отличие от 1552 года Казань в этот раз выстояла. Молодцы!

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Рубин (Казань)
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя