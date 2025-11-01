«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью, Нижегородов был удален на 58-й минуте

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России — 0:0. В первом тайме защитник казанской команды Константин Нижегородов ударом через себя вынес мяч с линии ворот. На 58-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за фол на форварде бело-голубых Константине Тюкавине и оставил хозяев в меньшинстве. «Рубин» с 19 очками сохраняет седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 баллами располагается на строчку ниже. В следующем туре чемпионата московская команда примет «Акрон», а казанцы в гостях сыграют с «Пари НН». Оба матча пройдут 8 ноября. Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)

Динамов Ну если он будет готовить ЭСТОНСКИХ велосепидистов - я не против)) 02.11.2025

Valekka Салам! Я же писал тебе,что "No Name" и " Пищевик Тушинский"-одно и то же! 02.11.2025

Саша Они играя с мячом, не смогли победить? Пусть попробуют играть вообще без мяча. 02.11.2025

Анкль Бэнксий_ 28 - 24 и кто чей клиент, недоумок?))) 02.11.2025

Анкль Бэнксий_ Ага, 5:0, как ЦСКА...)) Топотуна брателло.)) 02.11.2025

Роман Морковкин Твоё то очечко всегда наготове, да, лошадь тупорылая? Порвём завтра телят, наши почти постоянные клиенты, ещё большие, чем конюшня. 01.11.2025

zentmaison Валера, похоже, только на матчи приходит! 01.11.2025

Анкль Бэнксий_ Очечко на завтра приготовил, дебила кусок?))) 01.11.2025

Diman_madridista Петушок Тюкавин опять не забил? Как так, он же будущее нашего футбола, будущая звезда Барселоны и Милана 01.11.2025

protestdr Один,строил игру-построил автобус,как всегда.Другой...Строит игру...К 2028 построит.Даже Тюкавин превращается в посредстенного форворда...Эх... 01.11.2025

Александр Максаков Рубин остается в десятером , " тренер " москвичей сразу выпускает двух защитников - парадокс ( по бразильской системе ) . Судья местный , ну о чем говорить . 01.11.2025

Хрен Хреновый так кто главней у того и нос красней 01.11.2025

Хрен Хреновый ошибаетесь уважаемый. это смерть тоскливая 01.11.2025

Fade непонятно - кто главный клоун в динамо: тренер или руководство. ждем продолжение в следующих сериях 01.11.2025

Хрен Хреновый так в том и дело что Карпин при всех к нему претензиях как тренер куда более профпригоден чем те кого вы называете руководством 01.11.2025

Sergey Sparker Наберите в интернете "письмо 14". Почитайте как группа подонков загнала прекрасного человека в могилу. 01.11.2025

bussel61 Да простят меня болельщики обеих команд, но это не игра, а тоска смертная...(( 01.11.2025

Фобия Хватит политику в спорт приплитать! Это ТОЧНО! Пора запретить даже на МАТЧ ТВ, проводить всякие пропагандистские программы, ёпть...:sunglasses::rofl::money_mouth: 01.11.2025

krinf15 Значит, это я ступил! Хотя это и не удивительно, ведь игра любимой команды (точнее, анти-игра) не только удручает, но и отупляет... ((( 01.11.2025

Philip Future Не касаясь всех остальных аспектов, мне лично не нравится, что Карпин держит на лавке Нгамалё. Что это у него за причуда, я не понимаю ? Вполне себе замечательный игрок . . 01.11.2025

DemolisherAjax Динамо даже в большинстве под руководством "супер-тренера" не способно обыграть Рубин :) Пока,пудель :) 01.11.2025

Dron56 Хватит политику в спорт приплитать. 01.11.2025

Dron56 Полностью согласен. 01.11.2025

Dron56 Теперь с Зенитом будем играть на кубок ... очередная блеклая игра будет, очередное поражение ждет. Что нужно для того что бы Карпину дали пинка ? ... Чем Карпин в Динамо занимается ? Сколько еще таких игр нужно что бы у руководство глаза открылись ? 01.11.2025

Хрен Хреновый и налью в память Адамаса Соломоновича....пусть и не долго он был главным, а впечатлил по полной....советский тренер в самом лучшем смысле слова советский 01.11.2025

Чернобог Некогда мне тут тебе сопли вытирать, пора спасать мир, не скучай, а коль понадобятся знания и мудрый совет, то приди с уважение и почтением, опустив виновато глазки в пол и попроси вежливо с дрожью в голосе, быть может тогда мне станет не похер на тебя, и ты узнаешь что то важное и ценное, и не помрёшь критином. Доброго вечера. 01.11.2025

Чернобог Ты даже слово стал по другому писать, после того как я сделал тебе замечание, чувствуется как тебе максимально похуй. 01.11.2025

blue-white! Давай, давай, идиЁт, продолжай дальше смешить народ... 01.11.2025

Чернобог А ещё тебе настолько похуй, что ты аж отдельный коммент для меня написал, видимо очень сильно похуй.) Сынок, я конечно понимаю что нынешнее общество максимально скудно на интеллект, но ты мог бы избежать учесть местного шута, просто не открывая рот. 01.11.2025

blue-white! Внимание, Черночлен и NoName одно лицо, уж больно синхронно они ставят минусы... 01.11.2025

Чернобог Тебе до меня и не должно быть никакого дела, это само собой разумеется, мы на разных уровнях развития. Не пытайся, у тебя в любом случаи ничего не получится. Просто зачилься, а то от напряга ежа родишь. 01.11.2025

Фобия Сейчас болото заноет, что вождь не виноват...Это всё футболёры плохие и, всё такое...Что, не смешно? Карпа на кол! Мороженое детям!:confused::money_mouth::relieved: 01.11.2025

blue-white! Деградирует тот, кто минусики ставит за то, что твое мнение не совпадает с чужим. Мне пох на таких, как ты, сними корону... 01.11.2025

efim6010 В прошлом сезоне с этим составом до последнего тура боролись за чемпионство....только тренер был Личка !!! а не пудель. 01.11.2025

baruv Это была шутка) Не ожидал, что буду не понят)А так, конечно, он в премьерлиге много лет и естественно знает всех игроков, да и как тренер сборной вызывал и смотрел динамовцев. 01.11.2025

Олег Каноков Мля,а если ещё Ростов и Орлы выиграют...? 01.11.2025

Хрен Хреновый что то совсем мне больше не валерится.....извиняй пан Марцел за шипение злобное..... 01.11.2025

bothof Личка не освободился,а ему просто дали пинка под зад после восьми проигрышей из десяти!Так что ТАК НЕ НАДО! 01.11.2025

blue-white! Не ссы, держусь... 01.11.2025

Чернобог Не кисло тебя так порвало, малыш, изоленту держу, заклей. Невежество, незнание и морок, порождают злобу и агрессию.. Продолжай деградировать, блевота 01.11.2025

hant64 Нижегородов - безусловный герой матча, сначала спас свою команду от неминуемого гола, который стал бы единственным в матче, а затем, удалившись, не так уж и сильно подвёл команду, ведь Рубин выстоял). Карпину пора уже чемоданы паковать. Надеюсь, он это тоже понимает. 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев 50 очков за сезон (это я сказки добавил) - не чемпионская поступь. 01.11.2025

Aprel Прекрасный тренер Карпин! Вождь сборной России! Фантастический сказочник и мажор! Что ещё нужно, чтобы его не снимать вечно и, ждать и ждать 2036 год?! Валера пошёл на фуй! Вместе со всей компашкой убогих бездарей и горемык...Россия будет свободной от РФС! :sunglasses::money_mouth::relaxed:? 01.11.2025

bothof В Турции точно бы вылетел,если бы не выперли! 01.11.2025

Dmitriy Nekrasov Пока 1 очко из 9 прогнозных ваше)! Если так разобраться, то не проиграли - уже хорошо. Я точно также про наш завтрашний матч думаю. 01.11.2025

blue-white! Чернодрот - это кто?! Уже как 10 лет зареген... 01.11.2025

Чернобог Вот именно, иди - от, рано тебе ещё.. 01.11.2025

Zuschauer Я не фанат Лички. Звать его незачем, если цель трофеи, Личка не победитель, хотя и не вылетели бы с ним. 01.11.2025

Косенко Косенко даже говорить противно про это Динамо и его пуделя!!! 01.11.2025

Dron56 А зачем ему уметь ? Он тренеровать должен . 01.11.2025

blue-white! Понятно, идиот... 01.11.2025

Philip Future Да уж, всё, как обычно. Но, правда, и камни - всегда неудобные для Динамо. Команда-автобус. Хорошо хоть - ничья, а то, было такое, что и в большинстве им проиграли . . 01.11.2025

Dron56 в точку ! готовить велосипидистов его призвание ! 01.11.2025

vladmad_75 Да ладно забить мяч. 1-й удар в створ в большинстве был на 90-й мин. Капец. 01.11.2025

krinf15 Позволю себе не согласиться: во-первых, всех русскоязычных кандидатов в сборную (несколько из которых взяли сейчас именно под него!) он знает уже ни один год, а во-вторых, прошло уже больше четырёх месяцев и без малого половина сезона... Чемпионом по отмазкам он был ещё задолго до прихода в великое Динамо! Увы... 01.11.2025

bothof Ну,зовите Личку,и будет вам первая лига! 01.11.2025

Dron56 Если бы на месте Карпина был бы другой тренер ... то в совокупности со всем тем что Мы все наглядно видим в течении всего сезона ... то это был бы ПРИГОВОР тренеру ! В голове неукладывается что бы почти весь тайм играть в большинстве и незабить один МЯЧ ? В прошлом сезоне Динамо бы закатило штуки три. Нгмле в опале ? Сколько еще ждать ? 01.11.2025

Ivan Ivanov Будет большой ошибкой если ты не перестанешь работать в гей-хаусе у Грэга. 01.11.2025

Чернобог Приходи через пару троек кругов жизни, быть может тогда будет хоть небольшой шанс пообщаться на равных.. 01.11.2025

Zuschauer Бителло выкладывается. У Касереса, Гладышева, Тюкавина, Рубенса, Бабаева матч действительно не лучший. Сергеев в конце вышел. Но играть они все умеют. 01.11.2025

Vladislove Dobry А что за доносы ? Я что то пропустил . 01.11.2025

bothof А ты не просто дебил,а ДЕБИЛ в КВАДРАТЕ! 01.11.2025

Адекватный спартач Нижегородов зачетно показался на американских горках... 01.11.2025

blue-white! Чернобог - это кто, дьявол?! 01.11.2025

Косенко Косенко хотел с сыном на Акрон пойти, нет!!! ну его на такой антифутбол!!! пока Валера рулит, игнор!!! 01.11.2025

bothof Если вы смотрели тот сезон,Динамо тогда просто дико везло!Несколько матчей выиграли в дополнительное время,а истинная сила Лички проявилась в решающем матче в Краснодаре,где всё время только отбивались.И вашего хвалёного Личку выперли из Турции,после того как он продул ВОСЕМЬ матчей из десяти! 01.11.2025

Ivan Ivanov Блювота,держаться!:joy: 01.11.2025

LemieuxMario там где месяц сказку сторожит где в зеленых дебрях ветер ропщет...))) 01.11.2025

Slim Tallers По игре - Рубин во втором тайме до удаления разрывал Динамо,и ничья только благодаря удалению. 01.11.2025

99 Валерий это проект в долгую! Широкостному надежд нет, чемоданы собраны 01.11.2025

RobertH Ха! Не знаю. Я его на велике не видел. Зато бОльшую часть тренировок и динамовцы, и сборники крутят велотренажеры, что не особо влияет на беговые качества игроков... 01.11.2025

blue-white! Радует одно, не пропустили. В принципе, играли неплохо, но в первом тайме и после удаления. Во втором, до второй желтой Нижегородова, Рубин имел преимущество... 01.11.2025

Чернобог Будет большой ошибкой, если босы Динамо не воспользуются зимней паузой, чтобы сменить это кучерявое недоразумение на что то более похожее на тренера.. 01.11.2025

Пень Джаб.UA* Бомжатская подстилка эта мусарня 01.11.2025

Dmitriy Nekrasov Научится)))! 01.11.2025

99 Да, Максим так и есть ! 01.11.2025

Олег Каноков Это не бомж,это ничтожество и питерским минусит.Ушлёпок малолетний. 01.11.2025

Zuschauer Согласен, но в целом удаление игру оживило. Динамо стало атаковать, Рубин выбегать. До этого в основном "съедали" друг друга. 01.11.2025

Slim Tallers Разгорелась нешуточная борьба между Карпиным и Станковичем,кого первым выпрут. Валера,верим,не подведи! 01.11.2025

Максим Черный это называется свинной цирко-запор!!! теперь два ИХ у нас - чушатня и мусоратня... 01.11.2025

Vladislove Dobry Ага , когда Динамо будет за выживание бороться . 01.11.2025

Zuschauer Какая там стопудовая красная? Борьба Глебова и Даку еще на половине Рубина. За Глебовым еще игрок Динамо. Даку толкался. Желтой там больше чем достаточно. 01.11.2025

Saiga-спринтер Повезло Валере-веринскому, что ...городов за 7 минуток превратился из Выше - в Нижегородова. Динамо с этой недоучкой тренерской - это не так смешно, как грустно .. и такой неуч якобы тренер сборной страны? Якушин, Севидов, Бесков ... никогда бы не поверили, что такое чудо дилетантское будет числится глав.тренером в клубе и в сборной. 01.11.2025

Роман Морковкин Да какой уж тут контрацептив - гандонище пользованое. 01.11.2025

Чернобог Очень больно смотреть на нынешнее Динамо, валера превратил некогда легкую, атакующую команду в какую то вязкую, хаотичную, раскисшую тыкву.. Печаль, уныниние и разочарование.. 01.11.2025

Максим Черный потому, что он, Личка, не дЭбилЛЛЛ... 01.11.2025

Пень Джаб.UA* Мусорам - мусор 01.11.2025

Динамов С 1992 по 1997 годы было ДРУГОЕ ДИНАМО, настоящее! 01.11.2025

Охотник на свинорылых Пучеглазая болонка кудрявая , уже бессилен. Ну не может срать , но продолжает мучить жопу 01.11.2025

Фирсыч Вы уверены, что Карпин умеет кататься на велосипеде? 01.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вот сейчас показывают повтор - Даку убегает один на один с центра поля, а Глебов хватает его руками. 01.11.2025

baruv Мучитель формирует команду, игроков которой он не знает... 01.11.2025

Sergey Sparker На тридцать четыре. ЗА НАПАДЕНИЕ НА МУСОРА СКОЛЬКО ДАЮТ? 01.11.2025

Максим Черный а они там всегда тупыми были.... 01.11.2025

Ботокс007 Почему Личка с игрочишками был 3-им? 01.11.2025

Максим Черный дЭбилЛЛЛ... ты, конечно... 01.11.2025

krinf15 О чём и говорю... ((( 01.11.2025

Sergey Sparker 100 пудовая красноя карточка. Но кто же посмеет обидеть пуделя. Он же мастер доносов. Напишет очередной донос, и тю-тю... 01.11.2025

bothof При чём тут Карпин?Если бы он играл,точно гол бы забил,потому что он был классным игроком,а в Динамо таких нет!Бителло не выкладывается,а остальные просто игрочишки!Касерес ни одной хорошей подачи не сделал,все в молоко!Тюкавин не в форме,и забивать некому!Этот состав очень слабый по сравнению с Краснодаром и Зенитом,так что поставьте хоть Гвардьолу,толку не будет! 01.11.2025

igorlvov Вообщем то, мне фиолетово на ментов, но просто забавно! Каким же надо быть дятлом, что бы сменить замечательного, позитивного тренера Личку, при котором команда играла легко и интересно.....на ЭТО!???? Какие то прям режущие глаз мучения у Динамо сегодня, да и вообще весь сезон, а не игра! ПИПЕЦ! Чудны твои дела Господи! :))))))) 01.11.2025

Максим Черный это даже не смешно насколько "ангажированное" это тренерское ничтожество - пудель, порождение свинное, кучерявое НИЧТО...... 01.11.2025

Vitamin007 NoName- контрацептив! Выспимся мы на твоих бомжах сегодня всей страной!!! 01.11.2025

RobertH Ну это слишком жестко! Пусть лучше освободит команду и займётся подготовкой велосипедистов... 01.11.2025

Вадим Непобедим Рубин серьезный соперник даже в меньшинстве. У Динамо хороший подбор игроков и командная игра налаживается. Но пока Валера явно не фартовый тренер. Бороться с Рубином за седьмое место неправильно. Должны быть какие то изменения. Где? А это руководство решит. 01.11.2025

Sasha Sasha Эээх Валера, Валера 01.11.2025

Zuschauer Три на самом деле. Был еще удар Фомина в 1 тайме издали не в створ, но близко. Да, в нынешнем футболе даже ударить по воротам в створ - достижение. Не только Динамо касается. 01.11.2025

SPRAVEDLIVYI Скажу для болельщиков Динамо.....только без обид.....я же справедливый......Динамо-- унылая и проклятая команда, невезуха во всём, начиная с 1976 года.... 01.11.2025

Фирсыч Бери выше, на четыре! 01.11.2025

Пень Джаб.UA* Карпин ух 01.11.2025

Так Надо Ну да. Подобные напутствия этому гению тренерского цеха в СЭ и давались. 01.11.2025

Динамов Вообще не интересно. Единственное, что я бы послушал, это некролог по данному шарлатану. 01.11.2025

Врн36 И про Челестини при всех равных, никто не говорит дайте ему время. А про Валеру, из каждого утюга слышно, дайте ему время 01.11.2025

Фирсыч Динамов, в таблицу заглянуть не пробовал? 01.11.2025

Vitamin007 Игра была равна! Наиграли мы на гол, если объективно! Но, увы, на ум приходит только одно- карпин УХоди!!! 01.11.2025

alex.smotroff Болельщикам Динамо в домашнем матче не приходить на стадион в знак протеста против Карпина. 01.11.2025

Роман Морковкин Надо уметь работать... с судьями. 01.11.2025

knight templar Динамо окончательно прописалось в срединном болоте, даже ближе к аутсайдерам. Сезон потерян. Долго ВТБэшеники еще будут терпеть напонтованного валерку? 01.11.2025

инок Валера уверенно налаживает игру Динамо. Надо немного подождать. 2-3 года и всё наладится.)) 01.11.2025

Динамов В помойке сидите и вы со своим нулём Галактионовым) 01.11.2025

RobertH Интересно будет послушать, что в этот раз будет мычать Валера... 01.11.2025

Dmitriy Nekrasov Спорить не буду - повторов мало. 01.11.2025

vladmad_75 Ну так и дальше сидите в помойке. А не за медали/чемпионство бороться. 01.11.2025

Так Надо Он не идеален, но...Эта "помойка" за очень малым не сделал команду чемпионом. А с Валерой за счастье будет в шестерку попасть. Впечатление, что он с командой - на разных языках говорят и думают. 01.11.2025

AZ Даже численное преимущество Динамо не помогло))) Нижегородов таки остался героем))) 01.11.2025

Фирсыч Когда было другое Динамо? В 1976 году, если мне память не изменяет? 01.11.2025

Jean4 Рубин задачу минимум выполнил, не подпустил в таблице Валеру к себе. =) 01.11.2025

krinf15 Кстати, о чём подумалось, глядя на наши адские мучения на поле, вчерашний братский юбиляр принял команду одновременно с нашим мучителем, а какие разные результаты - явно в пользу братьев-коней! 01.11.2025

Динамов Там даже жёлтой не было, так как Даку сам держал за футболку Глебова. И делает он это постоянно. В данном матче он наиграл на 2 красных. 01.11.2025

DZR Боже, какое же дно. Давайте, уберите легионеров, ещё не то увидите. За Тюкавиным МЮ, Реал и Барса в очереди стоят, стоимость 100 миллионов минимум. Сергеев уверенно мстит Зениту. Карпин супертренер. У Динамо есть всё для чемпионства. (с). 01.11.2025

Динамов Нет - Личка такая же помойка, как Карпин. 01.11.2025

Так Надо Да уж. Динамо. Доколе? Верните освободившегося Личку. хуже точно не будет. Даже в большинстве нет выстроенной игры. Валера. - понтовик-затейник. 01.11.2025

Dmitriy Nekrasov Фол Глебова на Даку очень похож на фол против Голенкове в нашем матче с Ростовом, и на фол против Гонду в Воронеже. Чистая красная карточка. Динамо и Рубин ужасно играли. 01.11.2025

.Алексей. Ну и. 01.11.2025

Леший Динамо к 90-й минуте нанесло всего один удар в створ. И это при игре в большинстве. Не буду призывать "Верните Личку!", но от Карпина там толку не будет. 01.11.2025

Максим Черный "тяф, тяф, тяф" - хрюкал кучерявый физрук... который еще и сборную "тренирует" (чит. гробит таланты)... Карпуша - чуша.... ФИЗРУК! 01.11.2025

Ж и в о й Я бы не сказал. В первые 15 минут второго тайма "Рубин" провёл несколько хороших атак. Удаление заставило казанцев прижаться ближе к своим воротам. 01.11.2025

vladmad_75 Так откровенно коненчно судьи тянут эстонца, просто нечто. 01.11.2025

Олег Каноков Играть с численным преймуществом целый тайм и не забить...понятно,что в Казани всем трудно,но Валера опять обгадился,выводы будут?Больше и добавить нечего. 01.11.2025

Пень Джаб.UA* Валера кросавчег 01.11.2025

Динамов Невыносимо несмотрибельная подделка под футбол: помоечный тренеришка и помоечные игрочишки пинали мячик 90 минут на яшик пивка, вот и вся суть ВТБшного Динамо. 01.11.2025

TomCat Не игра, а какая-то бестолковая возня. 01.11.2025

Ботокс007 Когда Карпин был молодым, его забрала милиция в вытрезвитель. И теперь Валера изощренно мстит ментам, нагло ухмыляясь про себя. И, кстати, хотелось бы еще раз послушать Л.Лещенко... 01.11.2025

TokTram_ Братские, снова море сочувствия... Терпения, терпения, терпения... 01.11.2025

baruv Динамовцам нужно было забивать в первом тайме, т.к во втором Рубин вышел супернастроенным и удаление уравняло шансы команд. На Карпина жалко смотреть. Ну наберись мужества! Или бабло все решает, как и у руководства клуба... 01.11.2025

КирпичИнвест Никто не забил, ничто не забито (судья Сухой) 01.11.2025

GeoMaS Пожалуй удаление игрока сыграло на руку Рубину: стали более собраннее и отстояли ничью. 01.11.2025

krinf15 Хождение по мукам-2025 - наша мыльная опера, увы, продолжается... ((((( 01.11.2025