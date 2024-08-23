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Сегодня, 21:56

«Рубин» открыл 6-й тур РПЛ домашней победой над махачкалинским «Динамо»

Никола Чумич празднует гол в ворота махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Голы забили Мирлинд Даку и Никола Чумич.

На 68-й минуте защитник гостей Муталип Алибеков получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Команда Рашида Рахимова набрала десять очков и переместилась на пятое место в таблице. «Динамо» осталось на 11-й строчке с пятью баллами.

В следующем матче чемпионата России «Рубин» сыграет в гостях со «Спартаком» 31 августа, а махачкалинцы встретятся в гостях с «Крыльями Советов» 1 сентября.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
23 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
18
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