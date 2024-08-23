«Рубин» открыл 6-й тур РПЛ домашней победой над махачкалинским «Динамо»

«Рубин» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Голы забили Мирлинд Даку и Никола Чумич.

На 68-й минуте защитник гостей Муталип Алибеков получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Команда Рашида Рахимова набрала десять очков и переместилась на пятое место в таблице. «Динамо» осталось на 11-й строчке с пятью баллами.

В следующем матче чемпионата России «Рубин» сыграет в гостях со «Спартаком» 31 августа, а махачкалинцы встретятся в гостях с «Крыльями Советов» 1 сентября.