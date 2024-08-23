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Сегодня, 18:30

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Рубин» — «Динамо» Махачкала начнется в 19:50 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
23 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

В сезоне-2023/24 «Рубин» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги, набрав 42 очка в 30 турах. «Динамо» провело сезон в первой лиге, где заняло второе место (61 балл в 34 матчах).

Предыдущий очный матч команды провели в 2023 году в первой лиге. Тогда победу одержал «Рубин» (2:0).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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