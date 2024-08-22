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Сегодня, 20:00

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 23 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
23 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

После 5 туров «Рубин» занимает восьмое место в чемпионате России, казанцы набрали 7 очков. «Динамо» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 5 баллами.

В 5-м туре российской премьер-лиги «Рубин» победил «Акрон» со счетом 2:1, а «Динамо» обыграло «Ахмат» (1:0).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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