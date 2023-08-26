«Рубин» — «Динамо»: Макаров сравнял счет красивым ударом из-за пределов штрафной

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров забил на 60-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:1.

Макаров пробил с лета из-за пределов штрафной. Голкипер казанцев Юрий Дюпин дотянулся, но от его руки мяч отскочил в штангу, а от нее — в ворота.

С 56-й минуты бело-голубые играют в меньшинстве.