Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:54

«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников ошибочно назначил пенальти — его промах исправил ВАР Буланов

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

На 66-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх судья Кирилл Левников неверно определил место нарушения правил, ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и тоже ошибочно вынес предупреждение Муталипу Алибекову.

На помощь арбитру пришли его видеоассистенты Евгений Буланов и Андрей Фисенко. Они провели проверку и примерно спустя минуту сообщили Левникову, что фол на Мирлинде Даку случился за пределами штрафной площади. После этого судья правильно отменил 11-метровый удар, назначил штрафной, аннулировал желтую карточку и удалил капитана «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол. Предупреждение заменено на удаление, так как нарушение произошло вне штрафной площади.

Для Алибекова это уже вторая красная карточка в чемпионате. Он также досрочно покинул поле в игре 3-го тура с «Пари НН» (0:1).

ВАР уже в 23-й раз вмешался в действия судьи в 41 матче чемпионата России-2024/25. 21 раз первоначальное решение изменялось.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Кирилл Левников
7
Обсудить
Читайте также
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Фигурист Ангелопол нашел себе четвертую партнершу за год
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча 6-го тура РПЛ
«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников раньше времени завершил игру? Нет, объясняем, что произошло
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА — «Акрон», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Рубин» открыл 6-й тур РПЛ домашней победой над махачкалинским «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: Алибеков получил прямую красную карточку

«Рубин» открыл 6-й тур РПЛ домашней победой над махачкалинским «Динамо»