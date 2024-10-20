Московское «Динамо» разгромило «Рубин» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на выезде разгромило «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ — 4:0.

Гости забили два гола с пенальти в первом тайме, отличились Константин Тюкавин и Артур Гомес. Во второй половине встречи мячами с игры отметились Фабиан Бальбуэна и Ярослав Гладышев.

Бело-голубые набрали 23 очка и занимают пятое место в таблице РПЛ. Казанцы с 15 очками — на 7-й строчке.

27 октября «Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 13-м туре РПЛ, «Рубин» отправится в гости к «Оренбургу» в этот же день.