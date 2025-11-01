«Рубин» и «Динамо» проведут матч в 14-м туре чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток — в 17.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)

Игру «Рубин» — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, эфир начинается в 17.15 мск, за полчаса до игры. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне федерального ТВ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Казани. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

«Рубин» после 13 туров чемпионата России занимал седьмое место с 18 очками, предыдущим соперником казанцев был «Краснодар» (0:1). У «Динамо» — 16 очков и восьмая строчка, в предыдущем туре бело-голубые уступили «Зениту» (1:2).