«Рубин» спасся от поражения в матче с «Динамо», забив на 90+5-й минуте

«Рубин» на домашнем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

Первый гол в игре был забит на 45+1-й минуте. Нападающий казанцев Мирлинд Даку реализовал 11-метровый удар.

Во втором тайме защитник бело-голубых Николас Маричаль на 56-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Через 4 минуты полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнял счет, пробив с лета из-за пределов штрафной.

Нв 75-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев вывел команду вперед, забив гол в «девятку».

На 90+5-й минуте нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе спас свою команду от поражения — 2:2.

«Динамо» набрало 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 6 очками находится на 11-й строчке. В следующем туре бело-голубые сыграют 3 сентября против «Ростова», а казанцы 2 сентября встретятся с «Пари НН».