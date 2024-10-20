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Сегодня, 17:45

«Рубин» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Рубин» встретится с «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» примет московское «Динамо» в 12-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 октября. Игра была перенесена из Казани в Нижний Новгород из-за проведения в столице Татарстана саммита БРИКС, начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Рубина» и «Динамо» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка, ее также можно смотреть на сайте федерального спортивного канала matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи казанцев и московских динамовцев в Нижнем Новгороде. Основные события игры «Рубин» — «Динамо» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Рубин
Динамо

В 11 играх чемпионата России «Рубин» набрал 15 очков, «Динамо» — 20. В предыдущем туре казанцы победили «Ахмат» (2:0), а бело-голубые уступили ЦСКА (1:2).

ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)

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