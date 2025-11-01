1 ноября, 16:30
Стали известны стартовые составы «Рубина» и московского «Динамо» на матч 14-го тура РПЛ.
«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Рожков, Лобов, Безруков, Иву, Кузяев, Шабанхаджай, Даку.
Запасные: Нигматуллин, Ежов, Тесленко, Кабутов, Йочич, Апшацев, Иванов, Зотов, Ходжа, Чумич, Васильев, Сиве.
«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Фомин, Глебов, Бителло, Бабаев, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Нгамале, Маухуб, Сергеев.
Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.45 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ёzhic8
Скорее уж Кузяев, Расулов и Бабаев
01.11.2025
Mr T
Валера,верим!
01.11.2025