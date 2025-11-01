«Рубин» — «Динамо»: стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и московского «Динамо» на матч 14-го тура РПЛ.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Рожков, Лобов, Безруков, Иву, Кузяев, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Тесленко, Кабутов, Йочич, Апшацев, Иванов, Зотов, Ходжа, Чумич, Васильев, Сиве.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Фомин, Глебов, Бителло, Бабаев, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Нгамале, Маухуб, Сергеев.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.45 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.