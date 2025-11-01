Видео
1 ноября, 20:20

«Рубин» — «Динамо»: судья правильно не удалил динамовца Глебова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:0) судья Инал Танашев принял верное решение, не удалив игрока гостей Данила Глебова за лишение соперника явной возможности забить гол. Рефери зафиксировал его фол на Мирлинде Даку, назначил штрафной удар и вынес нарушителю предупреждение за срыв перспективой атаки.

Танашев правильно оценил ситуацию, в которой Даку еще не владел мячом и не контролировал его. Кроме того, фол случился на половине поля «Рубина», расстояние до ворот было значительным, а второй защитник «Динамо» мог прервать забег казанского нападающего. Все критерии за то, что нужно применить желтую карточку, а не красную.

&laquo;Рубин&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 1&nbsp;ноября.«Динамо» вновь осталось без победы. Против «Рубина» бело-голубым не помогло и удаление у соперника
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо

2

  • Айрат Валитов

    Овноед опять какую-то туфту прогнал. "Мог прервать"... ДБ(с).

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    Бобр, а как же явное намерение не играть в мяч, а сорвать атаку? Неспортивный фол в моменте выхода один на один. ты об этом, продажная мразота, даже не обмолвился. За это не заплатили?! )))

    01.11.2025

