«Рубин» — «Динамо»: судья правильно не удалил динамовца Глебова

На 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:0) судья Инал Танашев принял верное решение, не удалив игрока гостей Данила Глебова за лишение соперника явной возможности забить гол. Рефери зафиксировал его фол на Мирлинде Даку, назначил штрафной удар и вынес нарушителю предупреждение за срыв перспективой атаки.

Танашев правильно оценил ситуацию, в которой Даку еще не владел мячом и не контролировал его. Кроме того, фол случился на половине поля «Рубина», расстояние до ворот было значительным, а второй защитник «Динамо» мог прервать забег казанского нападающего. Все критерии за то, что нужно применить желтую карточку, а не красную.