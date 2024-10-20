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Сегодня, 09:00

«Рубин» — «Динамо»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Рубин» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» примет «Динамо» в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 20 октября. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Рубин» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск.

Игра была перенесена в Нижний Новгород из-за проведения в Казани саммита БРИКС.

По итогам 11-ти туров премьер-лиги казанский клуб набрал 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с 20-ю баллами идут на 5-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Рубин
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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