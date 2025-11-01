«Рубин» примет московское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча казанцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч казанцев и москвичей показывает канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального вещания).

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)

В 13 турах чемпионата «Рубин» набрал 18 очков, «Динамо» — 16. Неделю назад казанцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1, а москвичи уступили «Зениту» — 1:2.