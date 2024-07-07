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Сегодня, 20:16

«Рубин» выиграл у «Енисея» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Рубин» одержал победу над «Енисеем» в товарищеском матче — 3:1.

У казанского клуба голы забили Александар Юкич (дубль) и Руслан Безруков. У красноярцев в концовке матча отличился Илья Молтенинов.

22 июля «Рубин» сыграет в гостях с «Пари НН» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/25. «Енисей» 13-го числа примет КАМАЗ в 1-м туре первой лиги.

Товарищеский матч. Клубы

«Рубин» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (1:0)

Голы: Юкич, 36 (1:0). Юкич, 57 (2:0). Безруков, 80 (3:0).

«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 60), Вуячич (Иванов, 70), Грицаенко, Тесленко, Рожков, Зотов (Васильев, 73), Кабутов (Рахмоналиев, 85), Чумич (Апшацев, 62), Йочич (Безруков, 46), Юкич (Мукба, 85), Шабанхаджай (Тахери, 85).

7 июля. Казань. Стадион «База ФК Рубин».

Товарищеские матчи. Клубы.
07 июл, 18:30. База ФК Рубин (Казань)
Рубин
3:0
Енисей

Футбол
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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