«Рубин» примет «Факел» в матче 26-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Факел» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

По итогам 25-ти туров премьер-лиги команда Рашида Рахимова набрала 36 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб из Воронежа с 15 баллами идет на последней 16-й строчке чемпионата.

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