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Сегодня, 21:04

«Рубин» в большинстве обыграл «Факел» благодаря дублю Безрукова

Защитник «Рубина» Игор Вуячич (справа) в матче с «Факелом».
Фото ФК «Факел»
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«Рубин» дома обыграл «Факел» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев дважды забил Руслан Безруков. У гостей отличился Андрей Ивлев.

Руслан Безруков появился на поле в конце первого тайма — он заменил защитника Илью Рожкова, который получил травму после столкновения с защитником «Факела» Максом Дзиовым. Дзиов тоже получил тяжелое повреждение в том эпизоде — у игрока перелом ноги.

«Факел» завершил матч в меньшинстве: на 45+9-й минуте полузащитник Никита Моцпан получил красную карточку за грубый фол.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Факел» идет на последней, 16-й строчке с 15 очками.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Факел

28
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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