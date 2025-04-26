«Рубин» и «Факел» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Факел» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» находится на восьмом месте в чемпионате России с 36 очками. «Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ с 15 очками. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 0:0.