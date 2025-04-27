«Рубин» — «Факел»: защитник гостей Дзиов получил тяжелую травму ноги в конце первого тайма

Защитник «Факела» Макс Дзиов получил тяжелую травму в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина».

На 45-й минуте встречи 23-летний россиянин столкнулся с футболистом казанцев Ильей Рожковым, после чего его левая нога неестественно выгнулась.

Медицинская бригада погрузила Дзиова на носилки и увезла с поля на электрокаре. Футболист получил перелом ноги. Вместо него на поле появился Альберт Габараев.

Защитник «Рубина» Илья Рожков также не смог продолжить игру после столкновения. Его заменил Руслан Безруков.

Матч против «Рубина» стал для Дзиова 23-м в сезоне-2024/25.