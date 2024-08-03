«Химки» одержали волевую победу над «Рубином»

«Химки» на выезде обыграли «Рубин» в матче третьего тура РПЛ — 3:2.

Подмосковная команда дважды уступала в счете по ходу встречи, но оба раза сумела отыграться, в итоге вырвав победу.

Дебютные голы в «Химках» забили Эдгардо Фаринья (67-я минута) и Лукас Вера, реализовавший пенальти на 84-й минуте. Еще один мяч на счету Хетага Хосонова (50-я).

Голы хозяев на счету Мирлинда Даку (45-я, пен.) и Александра Юкича (65-я).

«Химки» (4 очка) одержали первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.