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Сегодня, 21:57

«Химки» одержали волевую победу над «Рубином»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Рубин» — «Химки».
Фото ФК «Рубин»
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«Химки» на выезде обыграли «Рубин» в матче третьего тура РПЛ — 3:2.

Подмосковная команда дважды уступала в счете по ходу встречи, но оба раза сумела отыграться, в итоге вырвав победу.

Дебютные голы в «Химках» забили Эдгардо Фаринья (67-я минута) и Лукас Вера, реализовавший пенальти на 84-й минуте. Еще один мяч на счету Хетага Хосонова (50-я).

Голы хозяев на счету Мирлинда Даку (45-я, пен.) и Александра Юкича (65-я).

«Химки» (4 очка) одержали первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Химки
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
8
37
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