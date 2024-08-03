«Рубин» и «Химки» сыграют в 3-м туре чемпионата России в субботу, 3 августа. Матч состоится на «Ак Барс Арене» в Казани (Татарстан). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рубин» — «Химки» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.50 мск.

По итогам 2-х туров премьер лиги клуб из Казани набрал 3 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Подмосковная команда с 1 баллом идет на 13-й строчке чемпионата.

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