«Рубин» — «Химки»: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Химками» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет в Казани. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Юкич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Безруков, Тесленко, Иванов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Чумич, Йочич, Васильев, Тахери.

«Химки»: Обухов, Филин, Гогуа, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Исаенко, Степанов, Волков, Голубович, Фаринья, Глушаков, Бакаев, Магомедов, Берковский, Абдуллахи, Садыгов.