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Сегодня, 19:13

«Рубин» — «Химки»: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Химками» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет в Казани. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Юкич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Безруков, Тесленко, Иванов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Чумич, Йочич, Васильев, Тахери.

«Химки»: Обухов, Филин, Гогуа, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Исаенко, Степанов, Волков, Голубович, Фаринья, Глушаков, Бакаев, Магомедов, Берковский, Абдуллахи, Садыгов.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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