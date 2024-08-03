Матч «Рубин» — «Химки» начнется в 20:00 по московскому времени

«Рубин» и «Химки» сыграют в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 3 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени.

Матч «Рубин» — «Химки» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна на платной основе на сайте медиахолдинга и начнется за 30 минут до начала игры.

«Рубин» стартовал в чемпионате России с победы над «Пари НН» в гостях (4:2), а затем проиграл «Зениту» на своем поле (0:4). «Химки» в первом туре сыграли дома вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а затем на своем поле уступили «Спартаку» (1:3).

В РПЛ сезона-2023/24 «Рубин» занял восьмое место. «Химки» завершили сезон на первом месте в первой лиге и вернулись в премьер-лигу.