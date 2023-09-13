«Рубин» хочет подписать нападающего «Войводины» Чумича

Нападающий «Войводины» Никола Чумич может перейти в «Рубин», сообщил Metaratings.ru.

По информации источника, казанцы ведут переговоры с сербским клубом о возможном трансфере 24-летнего футболиста.

Чумич выступает за «Войводину» с 2022 года. В сезоне-2023/24 серб провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.