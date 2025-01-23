Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

«Рубин» и «Ахмат» интересуются ивуарийским форвардом Ба Луа

Алина Савинова
Telegram Дзен

Два российских клуба проявляют интерес к ивуарийскому нападающему «Леха» Адриэлю Ба Луа, сообщает 225foot.

По информации источника, одной из этих команд является «Рубин». Отмечается, что руководство казанского клуба видит в 28-летнем футболисте идеальную кандидатуру для усиления своей линии нападения.

Также в форварде заинтересован «Ахмат», который готов сделать игроку хорошее предложение.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийца в 450 тысяч евро. В Польше Ба Луа зарабатывает около 336 тысяч евро за сезон.

Нападающий провел семь матчей в чемпионате Польши-2024/25, отметившись одной результативной передачей.

Источник: 225foot
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Захарова заявила о растерянности Каллас перед лицом администрации Трампа
Общий размер маткапитала составит 912 тыс. рублей в 2025 году
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Артур попрощался с «Зенитом» перед переходом в «Ботафого»
Камоцци — о трансферах «Зенита»: «Принцип «больше трат — больше побед» не работает»
Нигматуллин: «Спартак» точно возьмет вратаря в пару к Максименко»
Жемчужина «Фламенго», которой удалось превзойти рекорд Винисиуса Жуниора. Бразильский талант близок к переходу в ЦСКА
Клаудиньо попрощался с «Зенитом» в соцсетях: «Большое спасибо»
Бителло вышел на связь с «Динамо» после невозвращения в расположение клуба
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя