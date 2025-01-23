«Рубин» и «Ахмат» интересуются ивуарийским форвардом Ба Луа

Сегодня, 22:30
Два российских клуба проявляют интерес к ивуарийскому нападающему «Леха» Адриэлю Ба Луа, сообщает 225foot.
По информации источника, одной из этих команд является «Рубин». Отмечается, что руководство казанского клуба видит в 28-летнем футболисте идеальную кандидатуру для усиления своей линии нападения.
Также в форварде заинтересован «Ахмат», который готов сделать игроку хорошее предложение.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийца в 450 тысяч евро. В Польше Ба Луа зарабатывает около 336 тысяч евро за сезон.
Нападающий провел семь матчей в чемпионате Польши-2024/25, отметившись одной результативной передачей.