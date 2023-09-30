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РПЛ

Сегодня, 18:31

«Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Краснодар» победил «Рубин» — 2:0.
Фото ФК «Краснодар»
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«Рубин» дома проиграл «Краснодару» в матче 10-го тура чемпионата России — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».

Счет в игре открыл форвард «быков» Джон Кордоба на 24-й минуте. Результативную передачу отдал защитник команды Хуниор Алонсо.

На 86-й минуте нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун удвоил преимущество команды, забив с передачи Кордобы.

«Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. На втором месте находятся «Крылья Советов» (18 очков), которые 1 октября проведут свой матч 10-го тура со «Спартаком». Действующий чемпион России «Зенит» с 17 очками занимает четвертое место.

«Рубин» располагается на 13-м месте в таблице с 9 очками.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Краснодар
Источник: Таблица РПЛ
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
4
36
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