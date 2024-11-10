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«Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»

Алина Савинова
10 ноября. «Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ (1:1).
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол форварда казанской команды Николы Чумича черно-зеленые ответили точным ударом Александра Черникова.

На 31-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти. На 87-й минуте гол игрока гостей Олакунле Олусегуна не был засчитан из-за фола Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл. У «Рубина» 19 очков и седьмая строчка.

23 ноября команда Мурада Мусаева отправится в гости к «Химкам». Казанцы днем ранее на своем поле примут «Акрон».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)

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