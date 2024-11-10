Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:51

«Рубин» — «Краснодар»: ВАР увидел фол Сперцяна — Карасев отменил гол «быков»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

На 87-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» судья Сергей Карасев поначалу засчитал гол Олакунле Олусегуна, который мог стать победным для гостей. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Сухой, проведя проверку, решили, что в ходе голевой атаки Эдуард Сперцян нарушил правила в борьбе с Игором Вуячичем, неаккуратно выполнив подкат и отобрав мяч.

Карасеву было предложено посмотреть повторы на мониторе у поля, после чего он объявил, что Сперцян нарушил правила в штрафной площади, за что наказывается штрафным ударом и предупреждением.

Это уже 56-е вмешательство ВАР в 120 матчах чемпионата России-2024/25. 53 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Краснодар

ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Сергей Карасев (судья)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Рубин» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ
Мусаев: «Если бы Карасев судил в Европе, он бы из 100 голов 100 таких засчитал бы»
Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР
Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили потасовку после окончания матча РПЛ
РПЛ, результаты 15-го тура: «Спартак» разгромил «Акрон», «Зенит» победил «Ахмат» и другие матчи
«Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»
Сегодня
Вчера
Неделя