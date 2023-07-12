«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в товарищеском матче. Команды проведут сегодня еще одну игру между собой

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в товарищеском матче на летних сборах — 1:0. Единственный гол забил нападающий самарцев Никита Хлусов. «Рубин» и «Крылья Советов» проведут сегодня еще одну товарищескую игру между собой. Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Товарищеские матчи. Клубы «Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1) Гол: Хлусов, 18. «Рубин»: Янович, Ширяев, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Савицкий, Ломовицкий, Бакаев, Билялютдинов, Лисакович, Кузнецов. «Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Загородников, Лысов, Липовой, Бабкин, Бобер, Хубулов, Першин, Хлусов. 12 июля.