«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в товарищеском матче. Команды проведут сегодня еще одну игру между собой

Сегодня, 13:59
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в товарищеском матче на летних сборах — 1:0.
Единственный гол забил нападающий самарцев Никита Хлусов.
«Рубин» и «Крылья Советов» проведут сегодня еще одну товарищескую игру между собой. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.
Товарищеские матчи. Клубы
«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)
Гол: Хлусов, 18.
«Рубин»: Янович, Ширяев, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Савицкий, Ломовицкий, Бакаев, Билялютдинов, Лисакович, Кузнецов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Загородников, Лысов, Липовой, Бабкин, Бобер, Хубулов, Першин, Хлусов.
12 июля.