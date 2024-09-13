«Рубин» — «Крылья Советов»: Ашурматов «помог» Безбородову назначить пенальти

На 35-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» защитник хозяев поля Рустамжон Ашурматов в единоборстве с Иваном Олейниковым сыграл так, что позволил судье Владиславу Безбородову назначить пенальти.

Футболист казанской команды в своей штрафной площади попал рукой сопернику в область подбородка.

Конечно, Олейников «дорисовал» фол, схватившись за лицо и изобразив дикую боль. Но в любом случае Ашурматов нарушил правила, заслужив наказание в виде пенальти. У видеоарбитра (ВАР) Виталия Мешкова не было причины вмешаться в действия судьи.