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Судейство

Сегодня, 22:11

«Рубин» — «Крылья Советов»: Ашурматов «помог» Безбородову назначить пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рустамжон Ашурмат в единоборстве с Иваном Олейниковым.
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На 35-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» защитник хозяев поля Рустамжон Ашурматов в единоборстве с Иваном Олейниковым сыграл так, что позволил судье Владиславу Безбородову назначить пенальти.

Футболист казанской команды в своей штрафной площади попал рукой сопернику в область подбородка.

Конечно, Олейников «дорисовал» фол, схватившись за лицо и изобразив дикую боль. Но в любом случае Ашурматов нарушил правила, заслужив наказание в виде пенальти. У видеоарбитра (ВАР) Виталия Мешкова не было причины вмешаться в действия судьи.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Крылья Советов
Иван Олейников
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)

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