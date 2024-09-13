«Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги в пятницу, 13 сентября. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Рубин» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

«Рубин» находится на восьмом месте в РПЛ, набрав 10 очков в семи турах. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с шестью баллами. В 7-м туре «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1), а «Крылья» — махачкалинскому «Динамо» (0:1).

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