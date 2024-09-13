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Сегодня, 19:00

«Рубин» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Рубин» — «Крылья Советов» начнется в 20.05
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги в пятницу, 13 сентября. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Рубин» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Рубин» находится на восьмом месте в РПЛ, набрав 10 очков в семи турах. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с шестью баллами. В 7-м туре «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1), а «Крылья» — махачкалинскому «Динамо» (0:1).

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)

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