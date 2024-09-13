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Сегодня, 19:04

«Рубин» — «Крылья Советов»: Даку, Сергеев и Бейл выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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«Рубин» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 20.15 мск.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Йочич, Ходжа, Фамейе, Шабанхаджай, Чуни.

«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Запасные: Овсянников, Ломаев, Ороз, Витюгов, Грибакин, Иванисеня, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Шитов, Попов, Бабаев.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)

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