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Сегодня, 08:15

«Рубин» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.05

Трансляция матча «Рубин» — «Крылья Советов» начнется в 20.05
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура чемпионата России в пятницу, 13 сентября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало матча — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Рубин» находится на восьмом месте в Российской премьер-лиге, набрав 10 очков в семи турах. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с шестью баллами. В июле команды сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

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