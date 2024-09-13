«Рубин» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура чемпионата России в пятницу, 13 сентября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало матча — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

«Рубин» находится на восьмом месте в Российской премьер-лиге, набрав 10 очков в семи турах. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с шестью баллами. В июле команды сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде