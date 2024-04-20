Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

«Рубин» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 20 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Глушенков (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

«Рубин» встретится с «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ в субботу, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые событиями противостояния «Рубин» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По результатам 24-х туров чемпионата России казанский клуб набрал 32 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова с 37 баллами идет на пятой строчке первенства страны.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Рубин» — «Локомотив»: Вада и Пиняев в старте, Рыбус и Дзюба в запасе
Билялетдинов: «Хочется закатить глазки и помечтать, что борьба за чемпионство в РПЛ еще есть»
ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ: «Рубин» — «Локомотив», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи 25-го тура
Бышовец: «Матч с «Рубином» станет для «Локомотива» испытанием на прочность в обороне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Стало известно расписание на заключительные туры РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: Вада и Пиняев в старте, Рыбус и Дзюба в запасе