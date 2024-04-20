«Рубин» — «Локомотив»: Вада и Пиняев в старте, Рыбус и Дзюба в запасе

Стали известны составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ. «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку. Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Рыбус, Безруков, Апшацев, Ранджелович, Тахери, Биелович. «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев. Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Тикнизян, Ньямси, Жемалетдинов, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели. Игроки «Рубина» Игор Вуячич и Угочукву Иву, а также защитник «Локомотива» Марио Митай пропустят матч из-за дисквалификации. Матч пройдет в Казани и начнется в 14:00 мск.