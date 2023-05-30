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Сегодня, 13:29

Источник: «Рубин» заинтересован в покупке Сутормина у «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Сутормин и Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Рубин» интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, казанский клуб готов подписать 29-летнего россиянина, сам игрок не против перехода, поскольку недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде из Санкт-Петербурга.

При этом трансфер оценивается как маловероятный, потому что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет сохранить футболиста в составе.

1 июля 2019 года Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но неделю спустя «Зенит» выкупил игрока у казанской команды.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 19 матчах «Зенита», провел на поле 782 минуты и не отличился результативными действиями.

Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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