Источник: «Рубин» заинтересован в покупке Сутормина у «Зенита»

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«Рубин» интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, казанский клуб готов подписать 29-летнего россиянина, сам игрок не против перехода, поскольку недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде из Санкт-Петербурга.
При этом трансфер оценивается как маловероятный, потому что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет сохранить футболиста в составе.
1 июля 2019 года Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но неделю спустя «Зенит» выкупил игрока у казанской команды.
В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 19 матчах «Зенита», провел на поле 782 минуты и не отличился результативными действиями.