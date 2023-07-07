«Рубин» может перенести стартовые домашние матчи РПЛ из-за проблем с системой Fan ID

По информации «СЭ», «Рубин» может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой идентификации Fan ID на стадионе «Ак Барс Арена».

Игры с «Оренбургом» во 2-м туре (30 июля) и со «Спартаком» в 3-м туре (5 августа) могут пройти не в Казани, а на выезде.

Казанский клуб пока не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков и пока ожидает, когда их доставят в Казань.

6 июля были опубликованы расписания первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и первых семи туров чемпионата России сезона-2023/24.