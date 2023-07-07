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Сегодня, 15:40

«Рубин» может перенести стартовые домашние матчи РПЛ из-за проблем с системой Fan ID

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
«Ак Барс Арена»
Фото Александр Волгин
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По информации «СЭ», «Рубин» может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой идентификации Fan ID на стадионе «Ак Барс Арена».

Игры с «Оренбургом» во 2-м туре (30 июля) и со «Спартаком» в 3-м туре (5 августа) могут пройти не в Казани, а на выезде.

Казанский клуб пока не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков и пока ожидает, когда их доставят в Казань.

6 июля были опубликованы расписания первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и первых семи туров чемпионата России сезона-2023/24.

Сергей Семак. Семак раскритиковал календарь чемпионата России и Кубка страны
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
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ФК Рубин (Казань)
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