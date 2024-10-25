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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:39

Источник: матч с «Оренбургом» станет решающим для Рахимова. Его может сменить Федотов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рашид Рахимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может в ближайшее время покинуть команду, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, ключевым для 59-летнего специалиста станет выездной матч против «Оренбурга» в 13-м туре РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В случае отставки Рахимова его может сменить бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов, но у руководства клуба есть и другие кандидаты на замену.

После 12 туров «Рубин» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, команда заняла второе место в группе D FONBET Кубка России и вышла в плей-офф Пути РПЛ турнира.

Источник: https://t.me/karpinside/33843
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)

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