Источник: матч с «Оренбургом» станет решающим для Рахимова. Его может сменить Федотов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может в ближайшее время покинуть команду, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, ключевым для 59-летнего специалиста станет выездной матч против «Оренбурга» в 13-м туре РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В случае отставки Рахимова его может сменить бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов, но у руководства клуба есть и другие кандидаты на замену.

После 12 туров «Рубин» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, команда заняла второе место в группе D FONBET Кубка России и вышла в плей-офф Пути РПЛ турнира.