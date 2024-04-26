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Сегодня, 09:47

«Рубин» надеется, что РФС оценит шутку Безрукова адекватно: «Претензии к игроку вызывают недоумение»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» в разговоре с «СЭ» отреагировали на заявление РФС, что комитет по этике оценит шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, который делает нашу футбольную индустрию лучше.

Претензии к нему из-за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.

Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов. Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК «Рубин» надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

После игры Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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